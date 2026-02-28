1926: Caballos momificados en Egipto

Se han encontrado cajas que contienen dos caballos momificados en las pirámides de Saqqara. Es la primera vez que se hace un descubrimiento de este género. Los excavadores encontraron también un papiro en el que se relata cómo una cantante del culto de la divinidad de Thot vino a alentar a los individuos que trabajaban en la momificación de los caballos, pero sus esfuerzos, si se ha de creer lo que se dice en el viejo papiro, fueron la causa de que los obreros suspendieran sus labores y se entregaran al descanso en la orilla del río.

Se han encontrado cajas que contienen dos caballos momificados en las pirámides de Saqqara. Es la primera vez que se hace un descubrimiento de este género. Los excavadores encontraron también un papiro en el que se relata cómo una cantante del culto de la divinidad de Thot vino a alentar a los individuos que trabajaban en la momificación de los caballos, pero sus esfuerzos, si se ha de creer lo que se dice en el viejo papiro, fueron la causa de que los obreros suspendieran sus labores y se entregaran al descanso en la orilla del río.