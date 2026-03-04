El Comercio
1926: Carteles en Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Unos carteles que llevan esta inscripción: “No admitan ni sirvan a los peruanos” han sido distribuidos hoy en casi todos los hoteles, tiendas y bares de Arica, por una de las organizaciones cívicas. El establecimiento en tierra de cerca de 20 peruanos que forman el personal de la oficina electoral de la circunscripción de Arica ha sido lo que ha impulsado a los chilenos a actuar así. Se sabe que los peruanos se han quejado ante la comisión plebiscitaria sobre los carteles aludidos, alegando que los almacenes y hoteles están abiertos al público y, por lo tanto, obligados a servir, según las leyes comunes, a todo el mundo, sin excepción.

