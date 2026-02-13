Inicio
1926: Espionaje en Europa

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    H.L.M.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Con motivo del reciente descubrimiento en Francia de una organización de espionaje cuyos miembros trataban de conocer el funcionamiento interno de los diferentes servicios de la aviación, la prensa francesa, apoyándose en los informes de la policía, ha formulado algunas acusaciones contra diversas potencias. Entre los países acusados figuran, en primer término, como es natural, Alemania, cuya organización de espionaje antes de la guerra era verdaderamente formidable. Pero algunos órganos parisienses no se han limitado a enfilar su puntería hacia el enemigo secular de Francia, que al otro lado del Rhin permanece siempre preparado para lograr un desquite, sino que también indican como probables instigadores de los manejos de espionaje descubiertos en los aeródromos franceses a determinados países, entre los que se menciona a Inglaterra.

