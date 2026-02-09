Inicio
·
opinion
·
efemerides

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Los anuncios del día

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El restaurante del Parque Zoológico da cuenta de que los carnavales del 1926 se celebrarán en este hermoso local de forma suntuosa. Ruega separar las mesas. Mientras que Ferrand Hermanos, la locería que está en la esquina de la calle San José, anuncia que durante la presente semana venderá por la mitad de su valor vasos, copas, jarras, fruteros, dulceras, mantequilleras, azucareros, floreros, polveras, bomboneras, licoreras, etc. Por último, la Sociedad Importadora Automóviles Fiat Ltda. invita a visitar su nueva exposición para admirar sus nuevos modelos de automóviles.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    1926: Los anuncios del día
    Efemérides

    1926: Los anuncios del día

    1926: Las fiestas del carnaval en el hotel Bolívar
    Efemérides

    1926: Las fiestas del carnaval en el hotel Bolívar

    1926: Robo de repuestos para autos
    Efemérides

    1926: Robo de repuestos para autos

    1926: El frío en la costa este de Estados Unidos
    Efemérides

    1926: El frío en la costa este de Estados Unidos