1926: Los anuncios del día

El restaurante del Parque Zoológico da cuenta de que los carnavales del 1926 se celebrarán en este hermoso local de forma suntuosa. Ruega separar las mesas. Mientras que Ferrand Hermanos, la locería que está en la esquina de la calle San José, anuncia que durante la presente semana venderá por la mitad de su valor vasos, copas, jarras, fruteros, dulceras, mantequilleras, azucareros, floreros, polveras, bomboneras, licoreras, etc. Por último, la Sociedad Importadora Automóviles Fiat Ltda. invita a visitar su nueva exposición para admirar sus nuevos modelos de automóviles.

