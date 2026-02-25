El Comercio
·
opinion

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El círculo de Balcázar

“El círculo de Balcázar es pequeño, pero los pocos nombres a su alrededor tienen varias alertas”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Palacio de Gobierno tiene un nuevo inquilino proveniente del Congreso y esto implica que muchas de las prácticas legislativas se mudarán junto con José María Balcázar en los pocos meses de gestión que tiene por delante.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.