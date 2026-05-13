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José María Balcázar habló sobre el posible indulto del expresidente Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar habló sobre el posible indulto del expresidente Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Lejos de lo declarado por sus ministros, el presidente José María Balcázar se refirió a un eventual indulto a favor del golpista exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) y afirmó que eso dependerá de que presente la “solicitud correspondiente”.

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