Lejos de lo declarado por sus ministros, el presidente José María Balcázar se refirió a un eventual indulto a favor del golpista exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) y afirmó que eso dependerá de que presente la “solicitud correspondiente”.

En Iquitos, hasta donde llegó para realizar actividades oficiales, el jefe de Estado fue consultado por la prensa sobre un eventual beneficio para Castillo, quien purga una condena a 11 años y 5 meses de prisión, por conspiración para la rebelión.

“¿Indultará a Pedro Castillo, presidente", se le preguntó y la respuesta escueta de Balcázar fue: “Eso está dependiendo de que presente su solicitud correspondiente”.

Balcázar, congresista de Perú Libre, no mencionó nada de lo que su jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, había declarado sobre ese caso. No se remitió tampoco al comunicado del Ministerio de Justicia, ní mucho menos señaló que el tema no estaba en la agenda de su gobierno o que un indulto debe cumplir ciertos requisitos.

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Presidente José Balcázar sobre indulto a Pedro Castillo: "Eso está dependiendo de que lo presente su solicitud correspondiente"



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El lunes 11, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó que “nunca estuvo, no está y no tiene por qué estar en agenda” un eventual proceso de indulto al golpista exmandatario.

“Este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda, ya sabemos por muchas razones técnicas”, señaló en conferencia de prensa.

Ese mismo día, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, reiteró que no existía ningún pedido de indulto en trámite y, además, reveló que se habían interpuesto en total 4 (1 por Pedro Castillo y 3 por terceros).

Previamente, había negado que el cambio en la Comisión de Gracias Presidenciales tenga alguna relación con una eventual liberación de Castillo.

Es más, la semana pasada, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que declaró inadmisible el pedido de indulto a favor de Pedro Castillo. La petición había sido presentada ante la Presidencia de la República el 19 de febrero por el abogado Walter Ayala, candidato al Senado por Juntos por el Perú.

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Cabe recordar que Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo por el delito conspiración para la rebelión y abuso de autoridad tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.