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New York, 1981 (La historia secreta de una elección en Naciones Unidas)

Durante el liderazgo de Javier Pérez de Cuéllar en Naciones Unidas, las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la organización recibieron el Premio Nobel por su contribución al sostenimiento de la paz en zonas de conflicto.

    Gonzalo Gutiérrez
    Por

    Diplomático peruano

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    Resumen

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    Javier Pérez de Cuéllar fue el quinto secretario general de las Naciones Unidas, entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991 | Foto: Archivo Naciones Unidas
    Javier Pérez de Cuéllar fue el quinto secretario general de las Naciones Unidas, entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991 | Foto: Archivo Naciones Unidas

    En estos meses en que se viene debatiendo internacionalmente sobre la elección del próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y cuando se piensa que en esta ocasión sería conveniente que el cargo sea detentado por una mujer, o que el posiblemente elegido o elegida tenga un origen latinoamericano o caribeño, me viene a la memoria el proceso del que fui parte hace 45 años, en 1981 en New York, y que culminó con la elección del embajador peruano Javier Pérez de Cuéllar, como el primer latinoamericano en alcanzar esa alta responsabilidad.