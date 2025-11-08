Veo por mi ventana. Hay un joven del Censo 2025 al otro lado de la calle, vestido con su chaleco morado. Tableta en mano, realiza su trabajo un domingo, sin importar la terrible lluvia que cae. Verdadero sacrificio.

Así como él, todos los peruanos continuamos con nuestras actividades, sea quien sea el presidente de turno, sea cual sea el escándalo político de la semana. Nos indignamos, claro, de nuestra clase política, pero lo cierto es que la vida sigue. Con ellos o sin ellos.

Y ahí está la contradicción. Los que ocupan cargos públicos deberían ser también aquellos que fomenten la identidad nacional y nos propongan metas colectivas. Deberíamos poder avanzar con ellos, juntos en unidad. Pero, por como está la situación, esto parece solo una remota posibilidad. Hay una distancia aparentemente insalvable entre política y ciudadanía: dos realidades distintas que no logran reconciliarse.

¿Cómo resolveremos esta encrucijada? Necesitamos un cambio profundo, de forma y fondo. La política debe ser entendida como un instrumento transformador de la sociedad que permite cambios a gran escala. Necesitamos visión a largo plazo, compromiso con los proyectos y actitud de servicio. Y precisamos con urgencia de un elevado sentido ético que nos haga intolerantes a la injusticia y al atropello.

Pero no debemos sentarnos a esperar a que esto ocurra: es nuestra tarea ser parte del cambio. En este tiempo de inseguridad e inestabilidad, cuando los presidentes caen como hojas en otoño, el trabajo honesto es lo que le dará forma a nuestro país.