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Hoy ha muerto mamá

“El embarazo adolescente no solo incrementa la probabilidad de anemia, hipertensión, obstrucción del parto o hemorragias, sino también podría propiciar cuadros depresivos”.

    Cesar Augusto Meza Poma
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

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    En la sala vacía del hospital de Yungay, los llantos de una recién nacida no recibían respuesta. Se confundían entre las súplicas de su madre, con la bata ensangrentada, de pie, primeriza, quien sin la asistencia de personal médico oportuna tuvo que dar a luz a la bebe que, tras el parto, cayó al suelo.

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