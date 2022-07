Les ofrecieron una ganancia de 7% mensual. Solo tenían que abrir una cuenta con 250 dólares, luego las cosas iban a ser fáciles. Comprar y vender acciones en petróleo, Netflix, Bitcoins y las empresas más reconocidas a nivel mundial. Iban a estar acompañados de asesores responsables y empáticos en todo momento. Así que varios aceptaron, sin pensar que perderían su dinero en cuestión de días.

Así es el caso de Luz Garaycochea, quien invirtió $8.000 dólares en la empresa Capitalix; aunque su primera intención no fue invertir con ellos, sino con el Banco de Crédito del Perú (BCP). Ella llenó todos sus datos en un formulario que tenía el nombre de dicha entidad bancaria, pero todo esto era una publicidad engañosa. Luz había enviado sus datos y su interés en invertir a Capitalix.

Capitalix es una empresa internacional con dirección en las islas Seychells, un paraíso fiscal. Además, según su página web, está regulada por la FSA. Sin embargo, esta autoridad no existe desde el 2013. Esta era una institución de Inglaterra que se llamaba Autoridad de Servicios Financieros.

Luego de que Luz enviara sus datos, Capitalix se puso en contacto con ella y logró convencerla de invertir su dinero. Le indicaron que lo haga con su tarjeta de crédito y ella lo hizo. Luz pagó los $8.000 dólares desde su tarjeta de crédito Interbank.

“Yo le conté mi objetivo de estudiar una maestría de postgrado y me dijo [la trabajadora de Capitalix]: ‘que bueno que digas eso porque un chico en Alemania invirtió con nosotros porque quería estudiar un postgrado por allá, porque en América Latina no pagan bien’. Y con todo ese discurso me persuadió e hice la transacción”, contó Luz a El Comercio.

Comienzan los problemas

Luego de depositar el dinero, el tono de voz de las personas que llamaban a Luz comenzó a cambiar, eso la puso en alerta y Luz comenzó a averiguar más sobre esta empresa. En YouTube encontró varios testimonios con lo que más temía: era una estafa. Los testimonios llegaban de diferentes países: México, Chile y Costa Rica.

Los problemas comenzaron cuando Luz pidió a Capitalix retirar su dinero, pero le dijeron que esto no sería posible. Por llamada – que siempre eran del extranjero – le indicaron que debía hacer unos cambios de divisas, que ella no entendía nada, que debía esperar y hacer otras operaciones. Una vez pasó esto, todo lo demás fue pérdida.

Así, Luz se quedó sin el dinero que había invertido y, además, debía pagar la deuda de $8.000 dólares de su tarjeta de crédito al banco Interbank.

Ola de denuncias

Al emitir el episodio de #PasaEnLaCalle sobre el fraude de la inversión con Capitalix, diversas personas se contactaron al Whats App para contar sus testimonios. Uno de ellos fue un jóven de 30 años que prefirió quedar en el anonimato y quien perdió 2.000 soles. También llegó a Capitalix con una publicidad engañosa que utilizaba el nombre del BCP.

“Al comienzo, las primeras llamadas fueron muy amables, daban confianza y te hacen ganar un poco de dinero (supuestamente). Luego a los siguientes días te comienzan a pedir más dinero para poder invertir en más acciones y ganar más y te persuaden a que uses tus tarjetas de crédito. Yo les dije que no uso tarjetas y el trato empezó a cambiar y no me ayudaban en nada. Hasta que finalmente, supuestamente, se perdió mi dinero invertido”, comentó.

Una empresa fraudulenta

La empresa Capitalix está situada en la isla Seychelles, un paraíso fiscal, y no tienen ninguna dirección en el Perú. Ante esto, Elizabeth Mendoza, Coordinadora Legal en Hiperderecho, explicó: “es casi imposible seguir a estas empresas o brokers que se encuentran muy alejados. Precisamente cuando hablamos de confiabilidad de brokers es importantísimo tomar en cuenta la ubicación o la residencia en la que dicen encontrarse porque aquí es donde vemos la regulación”.

Por otro lado, la misma web de Capitalix dice que están regulados por la FSA, pese a que esta autoridad ya no existe. Daniel Reategui, coordinador de Supervisión de Actividades Informales de la Supertintendecia de Banca y Seguros (SBS), advierte que usan estos nombres para dar una falsa seguridad al público.

“Esta empresa ha utilizado esas siglas para hacerse presentar frente al público como una empresa que está regulada por este organismo que obviamente no tiene existencia y es el esquema que han armado para timar al público”, sostuvo Reategui.

Por esa razón, los especialistas indicaron que las personas interesadas en invertir deben ingresar a la página de la autoridad reguladora y confirmar si la empresa realmente está bajo esta entidad.

Por otro lado, Daniel Reategui indicó que ganar un 7% de interés mensual de manera fija y segura es imposible para las empresas en el sistema financiero formal. “Estas empresas no tienen la capacidad de otorgar un pago de 7% mensual. Esto parece una piramide. Cuando tu ofreces un pago tan alto mensual, ese esquema se entiende que no se sustenta en una actividad económica”, agregó el especialista.

Además, al tener todas sus direcciones fuera del Perú y las personas que llaman a contactar a los clientes lo hacen desde el extranjero, la jurisdicción de las autoridades peruanas como la SBS y Policía Nacional es casi nulaa. Estas empresas actúan con total impunidad en el Perú al estar en un entorno digital.

1 Investiga Revisar si el broker está regulado por alguna entidad real y activa, ya sea nacional o internacional. En caso el broker esté en Perú revisar si está bajo la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o Superintendencia del Mercado de Valores. 2 Acude al regulador Puedes enviar un correo a la SBS consultando si el broker es seguro y formal. Ellos harán una recomendación. 3 Ubica a la empresa Verificar donde está situada la empresa. Si está en un paraíso fiscal es probable que no sea fiable ya que casi no hay regulaciones ni seguridad. 4 En la red Leer blogs de brokers y comentarios en redes sociales para ver si hay testimonios positivos o negativos de la empresa. 5 Búscala Si la empresa tiene una dirección y punto de contacto en Perú es más seguro para el cliente, pues cualquier duda o reclamo se facilita.

