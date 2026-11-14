El papa León XIV llegó este sábado 14 de noviembre a Cajamarca, donde cumplirá una agenda de actividades religiosas que incluye un encuentro con los fieles y la celebración de una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz. La ceremonia eucarística está programada para las 11 a.m. y congregará a visitantes de diferentes localidades de la región y del país.

El papacóptero que trasladó al Sumo Pontífice llegando a la explanada en Santa Cruz de Succhabamba. (América TV)

Como parte de su visita, el Pontífice realizará un recorrido en un papamóvil acondicionado especialmente por la Marina de Guerra del Perú. El vehículo permitirá que León XIV se desplace por un tramo de aproximadamente 300 a 400 metros y pueda saludar a los asistentes durante su trayecto.

El papa León XIV baja del papacóptero en pampa de Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

La explanada de Santa Cruz de Succhabamba será el escenario principal de la celebración religiosa, considerada una de las actividades centrales de la visita papal a Cajamarca. Los fieles tendrán la oportunidad de participar en la misa, escuchar el mensaje del Santo Padre y acompañarlo durante el encuentro.

Marina de Guerra acondicionó el papamóvil

El vehículo que trasladará al papa León XIV fue adaptado en los talleres de transporte de la Marina de Guerra, cuyos especialistas realizaron modificaciones mecánicas y acondicionamientos interiores de acuerdo con los requerimientos de seguridad y comodidad solicitados por el Vaticano.

Entre las modificaciones figuran el cambio de color, la incorporación de los escudos y distintivos del Vaticano y la instalación de barandas especiales para facilitar el acceso del pontífice a la parte posterior de la unidad. También se colocaron cojines y espacios para sus acompañantes y el personal de seguridad.

El papamóvil tiene capacidad para transportar entre tres y cuatro personas en el área acondicionada para el Santo Padre y sus acompañantes. Debido a la corta distancia del recorrido, se retiraron algunos asientos para permitir que el papa pueda trasladarse de pie. Los obispos ocuparán los asientos laterales y los agentes de seguridad se ubicarán en las barandas posteriores.