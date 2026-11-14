El papa León XIV se traslada a Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca en el papacóptero. (TVPerú)
El papa León XIV se traslada a Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca en el papacóptero. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV llegó este sábado 14 de noviembre a Cajamarca, donde cumplirá una agenda de actividades religiosas que incluye un encuentro con los fieles y la celebración de una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz. La ceremonia eucarística está programada para las 11 a.m. y congregará a visitantes de diferentes localidades de la región y del país.

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