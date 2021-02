Conforme a los criterios de Saber más

El decano del Consejo Regional VI-Cusco del Colegio Médico del Perú, Fernando Gamio Vega Centeno, no descartó que los primeros 5 casos de reinfección en la región hayan sido provocados por las nuevas variantes del COVID-19, confirmadas en el país.

En diálogo con El Comercio, Vega aseveró que “podría ser una posibilidad que los casos de reinfección de deban a otra variante del coronavirus. Es poco probable que uno se reinfecte con el mismo virus de la primera infección cuando tiene los anticuerpos, lo más probable es que suceda con una nueva variante. Y lo otro es que se hayan vuelto a contagiar con el virus después de los 90 días de tener el anticuerpo, en otras personas es de 180 días, eso depende del sistema inmunológico de las personas”.

Cabe resaltar que la Gerencia de Salud (Geresa) de Cusco reportó 15 fallecidos en 24 horas y un incremento de 420 nuevos contagios de COVID-19 por día.

El director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa, Javier Ramírez, afirmó que los casos de reinfección corresponden a personas de entre 30 y 55 años, las cuales presentan sintomatología leve. Asimismo, señaló que experimentar un primer contagio del virus no significa que se obtenga una inmunidad permanente.

“Estamos viviendo con exceso de confianza en que no somos susceptibles a enfermarnos de nuevo. la única forma de tener inmunidad es mediante la vacuna, por ello debemos reflexionar y reforzar las medidas de cuidado que evitan la propagación del virus”, resaltó Ramírez.

Situación de las reinfecciones

El decano Fernando Vega refirió que las características de una reinfección por COVID-19 son relativas, ya que el virus reacciona de acuerdo a la carga viral y al sistema inmunológico de las personas contagiadas.

“En algunas personas el virus reacciona agresivamente, en otras la reinfección se comporta en forma más leve, pero eso depende del sistema inmunológico y de la carga viral, es decir, la cantidad de virus a la que estuvo expuesta la persona que se reinfectó”, afirmó.

Asimismo, el decano del Colegio Médico de Cusco agregó que “el organismo guarda las características del virus con el que se infectó y guarda su propio anticuerpo [variante personal]. Cada persona es diferente reaccionando tanto en la medicación como en la enfermedad. Ello también depende de la anticipación con la que se hace el diagnóstico y el tiempo con que se inicia el apoyo o tratamiento. En la actualidad podemos evitar la reinfección aplicando y reforzando las medidas de protección, distanciamiento social, mascarillas y caretas”.

Al respecto, el director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa, Javier Ramírez, informó que la nueva variante brasileña aún no se ha detectado en Cusco.

“Por el momento no tenemos la variante. Se hace un estudio genético desde el Instituto Nacional de Salud a nivel nacional. Nosotros semanalmente enviamos muestras; dependiendo de los síntomas del paciente se le selecciona para el estudio genético, y ello comprueba si la variante está entre nosotros, pero eso no significa que no pueda estar circulando en nuestra región”, refirió Ramírez.

Mientras tanto, el decano Vega mencionó que “la situación es compleja, es una enfermedad que en base a estudios se va aclarando de a pocos. Probablemente tengamos nuestra propia variante ya circulando. Lo que pasa es que no la hemos identificado, no tenemos la logística ni la capacidad de detectarla a tiempo”.

Finalmente, Vega Centeno señaló que en lo que va de la emergencia sanitaria 5 médicos han perdido la vida, siendo el 10% de un aproximado de 2 mil médicos de Cusco los que se contagiaron con COVID-19 hasta enero de este año. El decano del Colegio Médico de Cusco agregó que aún no se han reportado casos de reinfección en personal de salud.

Números del COVID-19

La región Cusco, desde su primer caso reportado el 13 de marzo del año pasado, acumuló 85 mil 756 casos y 1.545 fallecidos hasta la fecha. La capacidad hospitalaria hasta el último jueves fue de 504 camas disponibles de 712 en el área de intermedios; mientras que en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hay 4 camas disponibles de un total de 32 en toda la región.

