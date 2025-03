Un bochornoso incidente ocurrió en la puerta del ingreso en el hospital regional El Carmen, en Huancayo, en la región Junín, cuando un vigilante se burló de los familiares de una joven de 23 años que está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que intentaban dejar medicinas para su recuperación.

En el video subido a las redes sociales, este hombre que se encargada de la seguridad del nosocomio les negó el ingreso y empezó a bailar al momento de ser grabado.

“Señor me deja ver a ver a mi paciente está en Cuidados Intensivos. No haga eso es algo serio señor, así lo voy a llamar también”, se escucha en el video.

Hospital en Huancayo responde

El director del hospital, Cristian Matamoros, afirmó que no tolerará este tipo de conductas en su gestión y en el establecimiento que dirige. Aseguró que ya se contactó con los familiares para pedir disculpas y anunció que el vigilante fue separado de su función.

MIRA AQUÍ | Lago Titicaca incrementó su nivel de agua por las intensas lluvias en Puno, informó Senamhi

“No puedo tolerar como titular de la institución vulneren a pacientes y a familiares. No considero que esta burla sea lo correcto y tendré que iniciar las acciones administrativas correspondientes para delimitar sanciones. Se está separando al personal del vigilancia, es un personal nombrado y no contratamos a ninguna empresa de terceros”, afirmó.

Si eres testigo o víctima de un acto delictivo y/o de violencia, puedes marcar el 105 y comunicarte con la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP). También, contáctate con la PNP de manera más directa a través de los siguientes números de WhatsApp: 964-605-570 y 942-479-506.