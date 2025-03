Ositrán: más de 70 puentes en el país presentan riesgo para transeúntes.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que ha identificado y reportado oportunamente que más de 70 puentes en el país presentan condiciones de riesgo para los transeúntes.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que el deterioro del puente Chilca, ubicado en el kilómetro 63.85 de la carretera Pucusana-Ica (Red Vial 6), fue alertado desde el 2023. “A pesar de que este puente no es parte de la infraestructura concesionada que supervisa directamente, se ha alertado de manera formal desde el 2023 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre su estado crítico”, precisó Ositrán. Asimismo, reiteró su pedido a través del Oficio 03770-2025-PD-Ositrán.

El organismo señaló que ha recomendado adoptar acciones inmediatas para evaluar la infraestructura y determinar si corresponde realizar trabajos de mantenimiento o la sustitución total del puente.

“El Ositrán también identificó y reportó oportunamente al concedente de la infraestructura vial el estado de otros 75 puentes, ubicados en otras concesiones, que presentan condiciones de riesgo para los transeúntes”, indicó.

Por último, reiteró su compromiso con la fiscalización de las vías concesionadas para asegurar la seguridad y el resguardo de los derechos de los usuarios.

⚠️Hemos expresado nuestra preocupación por el estado funcional y estructural del referido puente, advirtiendo el peligro que representa para los usuarios. Lee la nota complete en: https://t.co/tWZ4CNkV8J pic.twitter.com/ezSkkUm3k7 — Ositrán Perú (@ositranperu) March 12, 2025

Chilca: advierten riesgo de colapso de puente

Un informe reciente advierte sobre el grave deterioro del puente Chilca, una estructura con más de 40 años de antigüedad que podría colapsar si no recibe mantenimiento adecuado. La concesionaria CoviPerú alertó el 5 de marzo al alcalde Félix Choquehuanca Quezada sobre la urgencia de restringir el tránsito de vehículos pesados en la zona. Sin embargo, la empresa precisó que la responsabilidad del mantenimiento recae en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ya que el puente no forma parte de la concesión otorgada en 2005.

El alcalde de Chilca expresó su preocupación tras constatar que la estructura no figura en el inventario del MTC. “El puente Chilca tiene más de 40 años y desde que he asumido la alcaldía me he reunido en varias ocasiones con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y hasta con congresista de la Comisión de Transportes y sorpresa, este puente no figura en el inventario del MTC, es un hijo huérfano”, señaló. Además, reiteró que algunas refacciones fueron realizadas por los propios mototaxistas de la zona debido a la falta de intervención estatal.