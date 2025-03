El vocero del Ministerio del Interior, Carlos López Aedo, corrigió este miércoles la información que brindó el lunes sobre el ataque a tres adolescentes en Lurigancho-Chosica. En su declaración inicial, el funcionario señaló que el tercer menor herido había fallecido. Sin embargo, ahora reconoció que el adolescente continúa con vida y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

López Aedo explicó que el error se debió a una descoordinación dentro de la unidad encargada de la investigación. “Al parecer fue una descoordinación de la información por parte de la unidad que investiga, que es la Deprincri de Chosica”. manifestó en una entrevista para TV Perú. Asimismo, precisó que el menor fue trasladado al Hospital Eduardo Rebagliati y que su estado es crítico.

El vocero del Mininter también informó que los agentes encargados del caso ofrecieron disculpas a la familia del adolescente por la difusión errónea de su fallecimiento. “Se les está brindando resguardo durante las 24 horas al menor mientras dure su permanencia en el hospital. El mismo jefe de la unidad y los encargados de la investigación están al lado de la detalló. Además, aseguró que las pesquisas avanzan para identificar y capturar a los responsables del ataque.

Por otro lado, la madre del adolescente manifestó su indignación y señaló que la información errónea afectó profundamente a su familia. Asimismo, pidió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que acuda personalmente para conocer el estado de su hijo.

“Mi menor hijo se encuentra muy grave en estos momentos y ya no cuenta con partes de sus órganos. Por favor, señor ministro, haga su trabajo. Vaya al lugar de los hechos para que saque una información exacta y no sacar cosas que no son”, declaró la madre.

El ataque en Chosica

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 9 de marzo en la Asociación Flor de Magnolias, en La Campiña, cerca de Huachipa. Aproximadamente a las 2:30 a. m., tres adolescentes de 16 años fueron atacados a balazos en un descampado tras asistir a una fiesta.

Cuando el personal de serenazgo llegó al lugar, encontró los cuerpos sin vida de una joven identificada con las iniciales Z.S.P.T. y su enamorado. A pocos metros, su amigo M.L.C. aún respiraba, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Vitarte y luego al Rebagliati, donde permanece internado.

Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer el crimen y dar con los responsables.