Hace un par de semanas, el puente de Chancay colapsó, dejando a su paso personas fallecidas, heridos y hasta desaparecidos. Ahora, un estudio advierte que este mismo panorama podría ocurrir en la transitada estructura de Chilca, la cual presenta “deterioro”.

La concesionaria CoviPerú envió el informe al alcalde Félix Choquehuanca Quezada el pasado 5 de marzo, donde recomendaba restringir el tránsito de vehículos pesados por este puente. Asimismo, la empresa aclaró que el mantenimiento de la estructura es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , ya que no forma parte de la concesión otorgada en 2005.

Al respecto, el burgomaestre de Chilca se mostró preocupado porque, al momento de reunirse con las autoridades competentes, se percató que la estructura en mención no figura en el inventario del MTC .

“El puente Chilca tiene más de 40 años y desde que he asumido la alcaldía me he reunido en varias ocasiones con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y hasta con congresista de la Comisión de Transportes y sorpresa, este puente no figura en el inventario del MTC, es un hijo huérfano ”.

Las imágenes de Buenos Días Perú constataron que el puente presenta rajaduras, desnivel y deterioro de la capa asfáltica . En esa línea, el alcalde reiteró que algunas refacciones fueron realizadas por los propios mototaxistas de la zona .

“Yo no puedo intervenir, los he acompañado, sí. Nos hemos puesto de acuerdo y ellos han arreglado las veredas porque las personas con sillas de ruedas no podían cruzar. Lo han arreglado con sus propios recursos ”, aclaró la autoridad.

Finalmente, el alcalde invitó al Colegio de Ingenieros para que realice un nuevo estudio en la zona a fin de compararlos con los otros resultados.