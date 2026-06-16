Un sismo de magnitud 3.4 registró este martes 16 de junio en Chilca, en la región Cañete. El evento ocurrió a las 09:24 horas en el sur del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los datos oficiales sitúan el epicentro a 33 kilómetros al norte de Chilca. El foco sísmico presentó una profundidad de 38 kilómetros bajo la superficie.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0358

Fecha y Hora Local: 16/06/2026 09:24:31

Magnitud: 3.4

Profundidad: 38km

Latitud: -12.39

Longitud: -77.01

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 33 km al NO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/HI6790gW5f — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 16, 2026

La intensidad del movimiento alcanzó los niveles II y III en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.

Hasta el momento no hay informes oficiales sobre personas heridas o afectadas por el fenómeno.

Mochila de emergencia

Una mochila de emergencia es un elemento clave para afrontar desastres como sismos o inundaciones, ya que permite a las familias cubrir sus necesidades básicas durante las primeras 24 a 72 horas. Debe mantenerse en un lugar accesible y estar lista para ser llevada rápidamente ante cualquier evacuación.

Entre los artículos esenciales se incluyen agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios y artículos de higiene. También es fundamental incorporar copias de documentos importantes, dinero en efectivo y una lista de contactos de emergencia.

Contar con un kit de emergencia para mascotas ayuda a garantizar su bienestar y seguridad durante situaciones de riesgo. (Imagen generada por ia)

Asimismo, se recomienda añadir ropa de abrigo, una muda completa y una manta ligera, considerando las condiciones climáticas. El contenido debe revisarse periódicamente para reemplazar productos vencidos y ajustarse a las necesidades de cada integrante del hogar.

¿Y para las mascotas?

En el caso de las mascotas, la mochila de emergencia debe incluir alimento, agua, recipientes, correa, bolsa para desechos y, de ser posible, documentos veterinarios y medicamentos. Esto garantiza su bienestar y facilita su cuidado durante una situación de emergencia.