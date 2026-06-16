Un sismo de magnitud 3.4 registró este martes 16 de junio en Chilca, en la región Cañete. El evento ocurrió a las 09:24 horas en el sur del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un sismo de magnitud 3.4 registró este martes 16 de junio en Chilca, en la región Cañete. El evento ocurrió a las 09:24 horas en el sur del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Los datos oficiales sitúan el epicentro a 33 kilómetros al norte de Chilca. El foco sísmico presentó una profundidad de 38 kilómetros bajo la superficie.
REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0358 Fecha y Hora Local: 16/06/2026 09:24:31 Magnitud: 3.4 Profundidad: 38km Latitud: -12.39 Longitud: -77.01 Intensidad: II-III Chilca Referencia: 33 km al NO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/HI6790gW5f
La intensidad del movimiento alcanzó los niveles II y III en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.
Hasta el momento no hay informes oficiales sobre personas heridas o afectadas por el fenómeno.
Mochila de emergencia
Una mochila de emergencia es un elemento clave para afrontar desastres como sismos o inundaciones, ya que permite a las familias cubrir sus necesidades básicas durante las primeras 24 a 72 horas. Debe mantenerse en un lugar accesible y estar lista para ser llevada rápidamente ante cualquier evacuación.
Entre los artículos esenciales se incluyen agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios y artículos de higiene. También es fundamental incorporar copias de documentos importantes, dinero en efectivo y una lista de contactos de emergencia.
Asimismo, se recomienda añadir ropa de abrigo, una muda completa y una manta ligera, considerando las condiciones climáticas. El contenido debe revisarse periódicamente para reemplazar productos vencidos y ajustarse a las necesidades de cada integrante del hogar.
En el caso de las mascotas, la mochila de emergencia debe incluir alimento, agua, recipientes, correa, bolsa para desechos y, de ser posible, documentos veterinarios y medicamentos. Esto garantiza su bienestar y facilita su cuidado durante una situación de emergencia.