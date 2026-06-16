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El sismo se sintió durante la mañana de hoy 16 de junio.
El sismo se sintió durante la mañana de hoy 16 de junio.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.4 registró este martes 16 de junio en Chilca, en la región Cañete. El evento ocurrió a las 09:24 horas en el sur del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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