No obstante, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, reiteró que no declarará el estado de excepción en las regiones afectadas por los incendios forestales. “De momento no se ha considerado necesaria la declaratoria de estado de emergencia en ninguno de los gobiernos regionales por incendios forestales”, aseguró en conferencia de prensa desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

Según último reporte del Sinpad del Indeci, en lo que va del año, se han registrado 234 incendios forestales a nivel nacional con mayor incidencia en las regiones de Cusco (36), Cajamarca (24) y Huancavelica (22). Asimismo, menciona que 179 se han extinguido y 21 fueron controlados. Esta información fue presentada por Juan Urcariegui Reyes, jefe de Indeci, en la conferencia de prensa .

Esta es la lámina utilizada en la conferencia:

Reporte de Indeci del 17 de julio. Foto: Indeci

Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, La Libertad, Lambayeque, Pasco, San Martín, Tumbes y Ucayali son las regiones afectadas. Amazonas y Puno tienen la mayor cantidad de incendios activos: 9 y 7, respectivamente. Además, el número de fallecidos asciende a 16.

Debido a la emergencia, aproximadamente 2.260,62 hectáreas de cultivo se han perdido a nivel nacional y 3.374,96 hectáreas de cobertura natural han sido destruidas. También, 4.698 animales resultaron afectados y 377 se han perdido.

¿Qué reclaman las regiones?

El panorama que enfrenta el país podría ser aún más grave, pues cinco gobiernos regionales han informado que la cantidad de incendios forestales que han registrado en este año es mayor a las cifras que presenta el Sinpad.

Consolidado por regiones de incendios forestales en el año. Foto: Indeci

En el pronunciamiento del Gobierno Regional de Huánuco donde solicita la declaratoria de estado de emergencia, la entidad reportó 113 incendios forestales “entre enero y septiembre del 2024″. El Sinpad contabiliza solo 21 para esta región.

En esa línea, el Gobierno Regional de Áncash informó a El Comercio que registran 248 incendios forestales hasta ayer. E l Sinpad solo consigna 17. Además, el reporte del Indeci del martes 17 no registra incendios activos para Áncash; sin embargo, el COER Áncash señaló a este Diario que ayer había dos incendios activos en los distritos de Tarica y Tauca.

El 15 de setiembre, el COER Ancash reportaba 243 incendios forestales en el año.

Por su parte, Amazonas indicó a este Diario que consignan 93 incendios forestales en el 2024 , pero el Indeci solo presenta 13.

Incendios forestales reportados por el COER de Amazonas.

Asimismo, el Gobierno Regional de Piura informó a El Comercio que en la región han ocurrido 41 incendios forestales, pero solo el Sinpad solo presenta 5. Así también, Ucayali manifestó que este año han ocurrido 106 incendios forestales, mientras que el Sinpad indica 11 para la región de la selva.

Registro de incendios forestales en el año del COER de Piura

Solo entre estas regiones se registra una cifra de 601 incendios forestales en este año , es decir, casi el triple de la cantidad de incendios en el año que presenta el Indeci.

Las cinco regiones enviaron a El Comercio información recabada por los sistemas de monitoreo de sus Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Así también, aseguraron que esta información ha sido registrada a través del Sinpad, por lo que cuestionaron que el Indeci presente cifras menores.

¿Cómo funciona el registro de datos del Sinpad?

Russell Zevallos, representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, explicó a El Comercio que el primer paso para reportar un incendio forestal es llenar una ficha de Evaluación de daños (EDAN). Esta labor está a cargo del personal de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de la municipalidad distrital en la que ha ocurrido la emergencia.

“Las fichas EDAN se llenan en físico al reportar la emergencia en campo. Se registra una evaluación rápida de la emergencia, empadronamiento de las personas en riesgo, entre otros”, detalló. “ El siguiente paso es registrar esta información en línea en el Sinpad a través de tres formularios: ‘Evaluación rápida’, ‘Empadronamiento’ y ‘Daños diversos’. Esto permitirá que cada gobierno regional, a través de su COER, y finalmente el Indeci puedan revisar la información de la emergencia y consignarla”, detalló.

3 formularios del Sinpad

Tras el registro de los tres formularios, cada uno requiere ser validado por el COER regional. “Si el COER realiza una observación, el formulario volverá a la municipalidad para que la subsane. Si no se presenta ninguna evidencia o solo se envía un formulario, Indeci puede cerrar el reporte de la emergencia”, mencionó Zevallos. Cuando los tres formularios son aprobados por el COER, finalmente se elevan al COEN para su revisión y validación.

De acuerdo con integrantes de los COER de diferentes regiones entrevistados por este Diario, desde que suscita una emergencia hasta que el COEN brinde su aprobación, pasan aproximadamente entre 15 a 20 días .

Sin embargo, este tiempo es excesivo para actuar ante una emergencia. En esa línea, el COER Áncash indicó a El Comercio que esta demora va contra la misión de estas instituciones: brindar información en el momento oportuno para que las autoridades de todos los niveles de gobierno tomen decisiones ante las emergencias. “La labor de cada COER permite la atención y toma de decisiones de las autoridades distritales, provinciales, regionales y de nivel nacional. Por eso necesitamos enviar información con rapidez”, afirmó la entidad.

Áncash es una de las regiones más afectadas por los incendios forestales. La reserva del Huascarán fue afectada. Foto: COER Áncash

“El registro de datos en el Sinpad es una responsabilidad compartida. Primero, se requiere que las municipalidades distritales cuenten con personal debidamente capacitado en para realizar una evaluación de daños . Segundo, se necesita que los COER tengan una adecuada capacidad de monitoreo. Finalmente, es necesaria la revisión de los documentos por parte del COEN; muchas veces esta entidad tiene una sobre carga de información por revisar que impide la validación de las emergencias en regiones”, detalló El COER Áncash.

Los COER de los gobiernos regionales de Áncash y Amazonas informaron a El Comercio que cada uno realiza su reporte diario de incendios forestales a partir de la información de sus sistemas de monitoreo y el trabajo con las municipalidades distritales. “Este monitoreo nos permite afirmar que en Áncash han habido 248 incendios forestales en el año”, sostuvo el COER de la región.

Asimismo, los COER de Áncash y Amazonas aseguraron que toda la información recabada se envía directamente al Indeci y se consigna en el Sinpad .

“La labor con las municipalidades y nuestros sistemas de monitoreo nos permiten realizar los registros de emergencias con mayor rapidez. Estos no requieren, por ejemplo, ser elevados al COEN para su validación. Por eso, nuestros reportes pueden salir hasta una hora después de que ocurre la emergencia”, detalló El COER Áncash.

Por ello, el COER Áncash pide que el COEN-Indeci considere la información enviada por cada región para los reportes nacionales de incendios “y no espere a que se completen y validen todos los formularios del Sinpad para presentar la información de cada departamento”.

Por su parte, Zevallos señaló que la Defensoría ha advertido que el registro del EDAN de los incendios forestales de ser “realizado bajo principios de simplicidad y eficacia”. “El proceso del Sinap puede ser engorroso y poco familiar. Es importante modernizar las plataformas de registro. Asimismo, se requiere que el personal de la DGR de cada municipalidad cumple con el perfil técnico para reportar daños ante emergencias”, arguyó.

El Comercio solicitó una entrevista en tres ocasiones al Indeci para consultar por qué presenta una cantidad menor de incendios forestales reportados por las regiones previamente mencionadas . Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

¿Cuáles son las consecuencias de presentar cifras menores a la magnitud del problema?

De acuerdo con el COER Áncash, si el gobierno toma en cuenta la información del Sinpad con cifras menores a los incendios forestales en cada región, “se subestima la magnitud de la destrucción de los ecosistemas, biodiversidad y la afectación a la población” . Asimismo, indicaron que esto no permite cuantificar toda la ayuda humanitaria que requieren las personas afectadas por las emergencias.

En esa línea, la entidad indicó que el principal problema de este desconocimiento explica por qué el gobierno no ha declarado en emergencia a Áncash. “Al observar la información del Sinpad de Indeci, que es incompleta en cuanto a las cifras de incendios, se minimiza el problema. La región requiere de un estado de emergencia, porque los incendios han sobrepasado su capacidad operativa y económica”, afirmaron.