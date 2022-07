Un 70% de los gremios de transportistas urbanos que anunciaron acatar un paro hoy, firmaron un acuerdo para suspenderlo. Así lo informó el ministro de Transporte y Comunicaciones Juan Barrenzuela, durante una conferencia de prensa realizada ayer en la tarde. El 30% restante -señaló el funcionario- debatía los términos establecidos con sus bases. “Es altamente probable que se comuniquen y que también se unan a los acuerdos”, comentó.

No obstante, pese a lo manifestado por el ministro, el paro sí se realizará. Así lo indicó Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU). De acuerdo con el representante, los cinco gremios de transportistas convocaron esta medida de protesta son los que paralizaran sus labores.

“Nosotros ratificamos que el día de mañana [hoy] se llevará a cabo el paro con este 85% de vehículos que prestan el servicio, que representan 16.000 vehículos”, dijo Pareja a Canal N.

Del mismo modo respondió Geovani Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (Ugtranm): “El paro no se ha suspendido”, comentó luego de la conferencia de prensa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Taxis, buses, combis, mototaxis y más vehículos de transporte adoptarían la suspensión de actividades; sin embargo, la Federación de Autos Colectivos del Perú declaró que no se sumarán a la medida anunciada por diversos gremios. El secretario general de esta federación, Luis Huaracha, destacó que existen reclamos focalizados para su sector y no estarían contemplados en la presente medida que se acatará a nivel nacional por estar politizada.

El transporte de carga pesada y buses interprovinciales seguirán trabajando con normalidad. El gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Cotrap-Apoip), Martín Ojeda, declaró para que todas las empresas formales de transporte interprovincial que trabajan en diversas terminales terrestres de la capital operarán. Además, señaló que el presente paro es convocado por informales.

Adicionalmente, el gerente de la Unión de Transportistas (UNT), Luis Alberto Marcos Bernal detalló a El Comercio que su gremio y la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga (ANATEC) no acatarían el paro convocado para este lunes y se desplazarían por normalidad a nivel nacional, alegando que han llegado acuerdos con el ejecutivo y que la actual medida estaría influenciada por gremios informales.

LEE TAMBIÉN | Cuarta ola del COVID-19: conoce los vacunatorios de Lima y Callao donde puedes descartar gratis si tienes coronavirus

Los servicios diarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó que los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro funcionarán con normalidad. Informaron que unos 300 buses del Metropolitano brindarán sus servicios y otros 210 cumplirán su labor como alimentadores.

Además, resaltaron que el horario del Metropolitano será desde las 5:15 am hasta las 11: 00 pm en ruta troncal y hasta media noche el de los alimentadores. Por otro lado, los corredores laborarán de 5:00 am a 11 pm y la Línea 1 del Metro de 5 am a 10 pm. Finalmente mencionaron que hoy iniciaría el nuevo servicio 406 del Corredor Morado con una flota de 30 unidades desde el paradero Capilla de San Juan de Lurigancho hasta el paradero Bolivia en Cercado de Lima.

El Ministerio de Salud también comunicó que los vacunatorios seguirán laborando con normalidad para poder atender a todos aquellos ciudadanos que necesiten continuar con su cronograma de vacunación.