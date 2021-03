Un niño de cuatro años falleció tras recibir un impacto de bala por parte de dos delincuentes que fugaron con rumbo desconocido en el distrito y provincia de Satipo, región Junín.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 p.m. del día de ayer, en el cruce de la avenida Agricultura y el jirón Los Incas, donde la madre que cargaba en brazos a su menor hijo fue atacada por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y realizaron un disparo contra ella; sin embargo, la bala impactó a la altura de la pierna del menor, informaron los vecinos de la zona para en medios locales.

Inmediatamente, el sujeto que disparó abordó una motocicleta y fugó junto a su cómplice con rumbo desconocido. El niño perdió una gran cantidad de sangre mientras su madre buscaba una mototaxi; cuando por fin llegaron al hospital Manuel Higa Arakaki, los médicos solo pudieron confirmar su deceso.

“Es una criatura, yo vi al niño cuando le dispararon. Es lamentable lo que está pasando, ya no hay seguridad (…) ya no se puede andar por ningún lado, no es la primera vez que pasa un asalto de esta magnitud, meterse con una criatura es imperdonable”, mencionó una vecina de Satipo.

Por su parte, el jefe de la VI Macro Región Policial, el general Roger Arista, sostuvo para RPP Noticias que tienen dos hipótesis por el momento. La primera está vinculada a que la madre del menor dijo que recibía amenazas por parte de la actual pareja del padre del niño.

Mientras que la segunda está relacionada plenamente a la delincuencia y a un posible asalto, aunque la madre de la víctima solo tenía 60 soles entre sus pertenencias.

Cabe resaltar que los vecinos del lugar mencionaron que no hay cámaras de seguridad en el cruce de la avenida Agricultura y el jirón Los Incas donde ocurrieron los hechos, pero indicaron que una cuadra arriba en el jirón Concordia sí hay una que podría ser de utilidad para las investigaciones.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Huancayo: detienen a mujer policía que pedía 7mil soles por cupo en escuela de suboficiales

TE PUEDE INTERESAR