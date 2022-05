El panorama de los conflictos sociales en torno a Las Bambas se agrava en la región Cusco y Apurímac. Las reuniones efímeras sostenidas ayer por el primer ministro Aníbal torres con comuneros de ambas jurisdicciones no tuvieron acuerdos concretos y nuevamente el diálogo se rompió en Apurímac.

El presidente del Consejo de Ministros viajó a la provincia cusqueña de Urubamba antes de pisar suelo apurimeño, sin embargo, la agenda prevista fue alterada, dilatando el encuentro con las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chila, Choaquere, Chuicuni y Pumamarca, con quienes se iba a reunir a las 11 a.m. Torres llegó con más de tres horas de retraso a pretender instalar una mesa de diálogo que no prosperó y terminó sin acuerdos.

La intervención breve del premier en el estadio sintético de la comunidad de Pumamarca (Tambobamba) dejó un mal sabor e incomodidad en los comuneros. La autoridad nacional condicionó a los pobladores a levantar el estado de emergencia, si es que ellos deponían su medida de fuerza y se retiró sin firmar acta alguna, argumentando que tenía otro conflicto por atender.

Los comuneros fastidiados señalaron a Aníbal Torres como una persona sin capacidad para resolver conflictos. Edison Vargas, presidente de Fuerabamba, lamentó la actitud del primer ministro y aseveró que continuarán la lucha.

“Es lamentable, no hubo nada. A pesar de que hemos esperado desde las 11 de la mañana, el premier se retiró y no dio respuestas a las intervenciones de los presidentes comunales. Hemos quedado en el aire. Existe la intención de dialogo de nuestra parte, seguiremos con nuestra lucha”, refirió Vargas.

En tanto, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, criticó a Torres y en su lugar exigió la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Lastimosamente no se culminó esta reunión, no se firmó nada, el premier pateó el tablero. Ha faltado el respeto a los comuneros que lo han esperado por horas. Si él no tiene voluntad, que venga el presidente Castillo, alguien que tenga la voluntad de construir en el país políticas de desarrollo e integración de las comunidades, empresa y estado”, puntualizó Lantarón.

Vale decir que la minera Las Bambas continúa con sus operaciones paralizadas desde el 20 de abril.