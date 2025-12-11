La familia de Gisela Dávila Chino (37), mujer indígena kichwa y madre de seis hijos, exige justicia tras ser enjaulada públicamente por su esposo, Elio Chávez Chino, el pasado miércoles 26 de noviembre, en la comunidad indígena Los Jardines, en el distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón, región Loreto.

De acuerdo con la información recogida en la zona, Dávila Chino tuvo una discusión con su esposo en su vivienda. Durante el incidente, él sufrió un corte accidental en la rodilla con una lima. A raíz de ello, el padre de familia avisó a otros pobladores, quienes ingresaron a la vivienda, sacaron a Gisela y la encerraron en una jaula a la vista de los pobladores, incluidos dos de sus hijos menores.

El paciente recibió atención inicial en el centro de salud de Nuevo Andoas y posteriormente fue llevado en avioneta al hospital regional de Loreto. El parte médico concluyó que la lesión no calificaba como una urgencia y correspondía ser vista en consulta externa.

Por otro lado, Gisela logró llegar por sus propios medios a la posta médica de Nuevo Andoas por encontrarse en mal estado de salud.

Mujer sufrió desmayos por 12 horas

Testigos indicaron que la mujer sufrió desmayos durante las más de 12 horas que estuvo aislada. La familia de Dávila asegura además que se estaría organizando una especie de “juicio comunal” cuando el esposo retorne desde Iquitos, con riesgo de nuevos castigos o incluso de expulsión de la comunidad.

Exigen presencia del Estado

Pese a la gravedad del caso, hasta la fecha ningún representante del Estado se ha acercado a Gisela Dávila. Por el contrario, según se ha reportado, la representante del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de San Lorenzo, Jhennifer Angulo Navarro, habría solicitado que sea la víctima quien viaje con sus propios medios a esa localidad.

Beltrán Sandi Tuituy, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y miembro del pueblo kichwa de la comunidad de Vista Alegre, en el río Tigre, ha expresado su desacuerdo con este tipo de castigos aplicados en algunas comunidades, especialmente cuando se trata de mujeres.