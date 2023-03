El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, informó que solicitará al Gobierno presupuesto para hacer frente a los estragos de las lluvias que viene afectado a miles de familias en la región.

De acuerdo al burgomaestre, el Decreto Supremo N° 029-2023 emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros no incluye recursos para atender las emergencias por peligro inminente ante las precipitaciones pluviales.

“La declaratoria de emergencia por lluvias no incluye presupuesto. Lamentablemente, muchas de las municipalidades deberán postergar los proyectos de su presupuesto participativo, dejando de lado lo programado para este año, no me parece justo”, detalló Madrid Orué.

Para la autoridad edil, los municipios de Las Lomas, Cura Mori y El Tallán, entre otros, tendrán que hacer variaciones presupuestales a fin de ayudar a las familias damnificadas y afectadas por las lluvias.

También informó que cisternas y motobombas de la Municipalidad de Piura están evacuando las aguas pluviales en los diversos sectores de la ciudad.

