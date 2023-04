La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, comentó el video en el que se le ve cruzar una zona inundada de un asentamiento humano en Piura en una tina empujada por vecinos, y dijo que se trasladó de esta manera a pedido de una señora y no para evitar mojarse los pies.

“Una señora me pidió que yo experimentara la sensación y el temor que las madres sienten cuando tienen que subirse a esas tinas para poder trasladarse con sus hijos. Le dije que no y ella me insistió. Me subí a la tina, algún vecino captó esa imagen y la han viralizado en todos los medios de comunicación diciendo que no me quiero mojar”, manifestó este sábado a TV Perú.

El video de la ministra Pérez de Cuéllar, captada por un periodista de Latina el jueves 6 de abril, la muestra trasladándose en una tina que es utilizada como balsa para trasladar personas en el asentamiento humano La Molina 2, una de las zonas inundadas en Piura por las intensas lluvias de los últimos días.

La funcionaria se trasladó en esta tina acompañada por el alcalde del distrito Veintseis de Octubre, Víctor Hugo Febre, mientras realizaban una visita para evaluar los daños por los aniegos.

Hania Pérez de Cuéllar cuestionó que se haya usado este hecho para criticar su labor como ministra y aseguró que es parte de una campaña para desacreditar al Gabinete y a la presidenta Dina Boluarte.

“Existe una campaña evidente de demoler al Ejecutivo. Existe una campaña orquestada y organizada para desacreditar no solo en primer lugar a la presidenta, en segundo lugar al premier pero a todos y cada uno de los ministros. Creo que esta no es una actitud responsable”, manifestó.

El viernes 7, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento difundió un video en redes sociales para dar una versión sobre lo ocurrido en Piura con Pérez de Cuéllar. Ahí, muestran el testimonio de una vecina de La Molina 2, Ruth Córdova.

“Yo misma la subí al bote porque fue mi voluntad y el pedido de toda la gente que se suba al bote y por eso nosotros la subimos para que vea la laguna, cómo nosotros nos trasladamos en ese bote, pero en la vuelta ella quiso venir caminando”, explicó.