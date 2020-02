Los sobrevivientes del accidente de carretera ocurrido la madrugada del sábado en Piura en el que murieron ocho ciudadanos ecuatorianos atraviesan momentos de dolor e impotencia. Uno de ellos es Jair Manuel Guillermo Montoña, de 18 años, quien al igual que las víctimas mortales y los otros 44 heridos, retornaba a su país tras alentar al equipo de fútbol Barcelona SC , el cual había disputado un partido con Sporting Cristal en Lima.

El joven, que conformaba la delegación de hinchas del club ecuatoriano, cuenta la angustia que le tocó vivir luego de que el bus en el que retornaban a Guayaquil cayera a un abismo de 50 metros en la carretera Panamericana Norte, en la localidad de Los Órganos, en la provincia de Talara. Solo faltaban unas tres horas para llegar a su destino.

“Yo estaba dormido y me desperté cuando el bus ya se estaba desbarrancando. Después del accidente quedé inconsciente, pero me rescataron a los pocos minutos. Eso no pasó con muchos de mis amigos a los que he visto morir en ese momento, estaban ensangrentados y tirados entre las rocas completamente desfigurados”, narró.

Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados hoy a Ecuador en una avioneta de la Policía Nacional del país vecino. Doce de los heridos, en tanto, llegaron a Guayaquil a las 11:30 de la noche de ayer en dos avionetas. Ellos fueron evacuados a los hospitales Guasmo y Abel Gilbert.

Uno de estos afectados, Robinson Domínguez, de 20 años, dijo al diario El Universo de Ecuador que la tragedia ocurrió por la imprudencia del conductor, quien es peruano. “Vivirlo para contarlo. Él iba en carril contrario y nos tiró para abajo”, sostuvo.

Dos de los heridos se encuentran en estado de gravedad en el hospital de Piura. En tanto, un grupo que permanecía en Talara fue traslado en avión hacia Ecuador.