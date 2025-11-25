El Perú se ubica en una zona caracterizada por una alta actividad sísmica. Es decir, nuestro país se encuentra asentado en lo que muchos expertos llaman “Cinturón de Fuego del Pacífico”. No es sorpresa entonces que las tierras peruanas sufran de continuos sismos ya que se ubican en puntos específicos afectados por los movimientos de las placas tectónicas, sin embargo, no somos el único país con este tipo de riesgos y propensidad a sismos. Otros países de Sudamérica también presentan estas características como el vecino asiático ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0777

Fecha y Hora Local: 25/11/2025 04:57:04

Magnitud: 4.9

Profundidad: 51km

Latitud: -16.19

Longitud: -73.77

Intensidad: IV Atico

Referencia: 16 km al O de Atico, Caravelí - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 25, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0774

Fecha y Hora Local: 24/11/2025 07:03:56

Magnitud: 4.7

Profundidad: 137km

Latitud: -8.08

Longitud: -73.66

Intensidad: II-III Pucallpa

Referencia: 101 km al E de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 24, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0772

Fecha y Hora Local: 23/11/2025 12:50:15

Magnitud: 4.2

Profundidad: 107km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.46

Referencia: 13 km al SO de Matucana, Huarochirí - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 23, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0771

Fecha y Hora Local: 22/11/2025 14:18:07

Magnitud: 3.5

Profundidad: 50km

Latitud: -12.50

Longitud: -76.98

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 26 km al O de Chilca, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 22, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0770

Fecha y Hora Local: 22/11/2025 08:00:50

Magnitud: 4.3

Profundidad: 44km

Latitud: -10.78

Longitud: -78.62

Intensidad: II-III Huarmey

Referencia: 94 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 22, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0769

Fecha y Hora Local: 21/11/2025 05:09:02

Magnitud: 4.0

Profundidad: 173km

Latitud: -17.78

Longitud: -69.65

Referencia: 53 km al SE de Tarata, Tarata - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0768

Fecha y Hora Local: 20/11/2025 15:45:16

Magnitud: 3.5

Profundidad: 68km

Latitud: -12.49

Longitud: -76.76

Intensidad: II Chilca

Referencia: 4 km al NO de Chilca, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 20, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0767

Fecha y Hora Local: 20/11/2025 08:18:37

Magnitud: 4.7

Profundidad: 129km

Latitud: -11.63

Longitud: -75.97

Intensidad: III La Oroya

Referencia: 14 km al SO de La Oroya, Yauli - Junín — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 20, 2025

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.