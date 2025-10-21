César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional (TC), defendió el fallo que él respaldó como mayoría y que anuló el proceso penal contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por el caso Cocteles en lo que corresponde a lavado de activos, y negó que estén interfiriendo con la labor del Poder Judicial.

“En TC en este caso, como en otros casos, se ha pronunciado en hábeas corpus contra resolución judicial (...) En este tema no hay nada nuevo en ese sentido. Esto no es interferencia sobre el Poder Judicial. Aquí lo que se tutela es el derecho a la legalidad penal”, aseguró este martes en RPP.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Por mayoría, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016, en atención al hábeas corpus que presentaron contra todo este proceso y que previamente había sido rechazado en el ámbito del Poder judicial.

Según César Ochoa, el TC está enmendando la plana a fuero judicial. “Tratándose de la tutela de derecho de la legalidad, sí, definitivamente”, dijo para luego precisar que también lo hacen cuestionando que no se haya respetado el “plazo razonable”.

El magistrado, si bien no dijo cuál hubiera sido un “plazo razonable” para un caso de este tipo, insistió en que estamos ante una “década de una investigación que no tiene un derrotero fijo”.

De otro lado, Ochoa evitó comentar sobre los votos individuales en minoría de Luz Pacheco, presidenta del TC, y Manuel Monteagudo, quienes se mostraron en contra del habeas corpus por considerar que no cabía pronunciamiento que interfiriera con un proceso judicial.

“No tengo ningún comentario que hacer al voto singular muy respetable de la presidenta del TC. Lo que s aplica es la sentencia. El voto singular queda como comentario de la crítica jurídica, no voy a entrar en una polémica”, comentó.