EE.UU. da aprobación inicial a venta de equipos y servicios para nueva base de la Marina en el Callao

Estados Unidos aprobó el jueves la venta de equipamiento militar al Perú que servirá para diseñar y construir una nueva base de la Marina de Guerra en el puerto del Callao, junto con otros elementos logísticos por unos 1.500 millones de dólares.

La aprobación del Departamento de Estado se produjo luego de que en diciembre el presidente estadounidense Donald Trump informó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado su intención de designar a Perú como aliado principal no Miembro de la OTAN, integrada por 21 países —entre ellos Argentina, Brasil y Colombia— lo que otorga ventajas en la compra de armamento y asesoría técnica preferencial, según la cancillería peruana.

En la antigua Base Naval del Callao, construida en la década de 1930, atracan las embarcaciones militares de Perú, hay un astillero para reparar diversas naves y hubo una cárcel para los jefes del grupo terrorista Sendero Luminoso, narcotraficantes y Vladimiro Montesinos, exjefe del Servicio de Inteligencia (SIN) durante el gobierno del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Cerca está el puerto comercial del Callao, desde donde se envían exportaciones a Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el comunicado de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos, Perú solicitó comprar equipos y servicios para respaldar la adquisición de instalaciones marítimas y terrestres en la nueva sede principal de la Armada, cercana a la desembocadura del río Rímac en el océano Pacífico.

La venta propuesta ahora pasará al Congreso de Estados Unidos. Los legisladores suelen intervenir en estas ventas y, en algunos casos, pueden bloquearlas.

El gobierno de Perú no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El canciller peruano Hugo de Zela informó en diciembre a la prensa internacional en Lima que ingenieros militares estadounidenses estaban colaborando con la Marina de Guerra de Perú en trasladar su antigua sede central a otro punto cercano para permitir la ampliación del puerto comercial del Callao.

