El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, arremetió contra la prensa y dijo que los medios de comunicación deben “aprender a respetar” cuando realizan la cobertura de eventos de su partido. Afirmó que la mayor parte de la prensa tienen una posición sesgada y no colabora con la difusión de material educativo.

Guillermo Bermejo: “Los medios de comunicación tienen que aprender a respetar cuando se les invita a un evento”

Durante su pronunciamiento desde Junín, en donde participó de un evento a favor de la instalación de una Asamblea Constituyente, señaló que la población considera a un sector de la prensa como “basura”.

“Los medios de comunicación tienen que aprender a respetar cuando se les invita a un evento público, cuando los que toman la palabra están ahí no se pueden poner a hacer bulla. Si no, no les interesa de lo que están hablando. Ustedes tienen que aprende a dar la palabra a los actores, ustedes tienen la mala costumbre de editar lo que les interesa a su línea editorial y sacar los que le da la gana”, criticó.

“Yo quisiera llevarme bien con ustedes, pero lo que vemos después de cada conferencia de prensa es que ustedes atropellan por lo que hacemos o no hacemos”, añadió.

Las declaraciones del parlamentario se dieron luego de que se produjeran incidentes durante su evento a favor de la recolección de firmas de la Asamblea Constituyente, los cuales Bermejo atribuyó la responsabilidad a una provocación por parte de la prensa. Posteriormente, precisó que todas sus declaraciones las realiza en forma personal.

“Es el acto de provocación que hace la prensa a donde van, no pisemos el palito con ellos, no vale la pena. Lo que estamos explicando acá no les importa, ellos que quieren hablar de normas para un modelo económico que impusieron aquí, ese modelo que tanto quieren defender entró mediante tanques, esos medios que hablan del peligro de Perú Libre, recordarles que el neoliberalismo les tomó los canales, ellos sí desaparecieron periodistas en los 90 y tomaron los medios, y hasta hace poco lo hacían con la publicidad estatal que no habrá mas en el gobierno de Perú Libre”, afirmó.

Al ser consultado sobre el financiamiento del kit electoral para la recolección de firmas, Bermejo respondió que este gasto no se realiza de manera partidaria sino personal y que el costo es de solo 300 soles. Además explicó que puede participar del pleno programado para este miércoles pues las sesiones se realizan de manera virtual.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El periodista Ricardo León brinda su testimonio acerca de la cremación de los restos de Abimael Guzmán.