El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó formalmente una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial luego de que se emitiera una sentencia que ordenaba la inscripción del partido político Unidad Popular, vinculada a Duberlí Rodríguez, en una fecha que le permitiera participar en las elecciones generales del 2026.

La mañana de hoy viernes 12 de setiembre, acudieron a la sede central del TC en el Cercado de Lima el procurador del JNE, Ronald Angulo; junto al abogado Lucas Ghersi, quienes entregaron los folios a la mesa de partes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El objetivo, tal y como había anunciado previamente el titular del jurado, Roberto Burneo, es que el tribunal establezca los límites de aplicación de las sentencias del Poder Judicial en un proceso electoral donde el JNE establece que sus decisiones son inobjetables.

El presidente del JNE resaltó la importancia de esta demanda competencial y dijo esperar que el TC se pronuncie “lo antes posible”.

“Busca zanjar una interpretación sobre si son cuestionables o no las decisiones. Consideramos que no son cuestionables, no deben ser revisables sobre todo cuando ya está en ejecución un cronograma electoral”; explicó la semana pasada en Canal N.

El pleno de JNE había anunciado una demanda competencial contra el Poder Judicial por la decisión que tomó un juzgado constitucional que intenta revertir la situación del partido político Unidad Popular y permitir que participe en las elecciones generales del 2026.