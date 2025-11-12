El Gobierno, a través de la Cancillería, designó a Stephen Haas Del Carpio, exalcalde que tuvo como asesor al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, como nuevo embajador del Perú en Francia.

La decisión fue publicada en la resolución suprema 175-2025-RE este miércoles 12 de noviembre en el boletín de normas legales de El Peruano, la cual lleva las firmas del presidente José Jerí y del canciller Hugo de Zela.

El texto recuerda que es facultad del jefe de Estado nombrar a embajadores plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros.

Stephen Haas Del Carpio fue nombrado como embajador en Francia.

Stephen Yuri Haas Del Carpio ha venido ocupando el cargo de agregado en la Embajada del Perú en España desde enero del 2025, cuando se formalizó su nombramiento durante el gobierno de Dina Boluarte, y luego de asumir efectivamente el puesto en febrero.

El embajador previamente fue alcalde de Pueblo Libre, donde tuvo como uno de sus asesores al hermano de la exmandataria vacada, Nicanor Boluarte.

También se inscribió como afiliado al partido Primero La Gente, el cual suspendió su militancia luego de conocerse su designación por el Ejecutivo en el puesto diplomático.