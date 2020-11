Conforme a los criterios de Saber más

El abogado Antero Flores-Aráoz, de 78 años, juró este miércoles en solitario como nuevo jefe del Gabinete Ministerial, luego de aceptar la noche del último martes la invitación del presidente Manuel Merino de Lama. A la ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno, acudieron los congresistas Otto Guibovich y Ricardo Burga (Acción Popular), Diethell Columbus (Fuerza Popular), entre otros.

También estuvo el exparlamentario acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, quien, de acuerdo a fuentes de El Comercio, fue una de las opciones para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Una hora antes de ponerse el fajín ministerial, Flores-Aráoz afirmó que el país se encuentra en una situación complicada, porque afronta “simultaneas crisis” en referencia a la sanitaria, económica y política. “En consecuencia, esto no es un lecho de rosas, es todo un problemón que hay que afrontarlo, el presidente me pidió que lo acompañe y acepté, es un reto, pero el reto es para los valientes, no de los cobardes”, agregó.

El también excongresista dijo que él quisiera que Pilar Mazzetti siga al frente del Ministerio de Salud (Minsa), aunque precisó que esta no ha respondido a sus llamadas.

A través de una carta, Mazzetti anunció que no aceptó la propuesta del nuevo gobierno. “Sé que muchas personas quisieran que continúe, pero a pesar de mis sentimientos encontrados siento que un nuevo gobierno requiere una nueva gestión”, subrayó.

También afirmó que sus valores y sentimientos “han sido la energía y fuerza” para afrontar su trabajo a pesar del cansancio y las dificultades encontradas. Pero remarcó que “bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar”.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno señalaron que para el Minsa, el gobierno evalúa dos opciones: Luis Solari, quien fue titular de ese sector durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y al actual viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio. Aunque personas allegadas a este último señalaron que no aceptaría por un tema de “principios”.

Otras fuentes de este Diario refirieron que el Ejecutivo manejó el nombre de Ismael Benavides como primera opción para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque este indicó que no hubo tal ofrecimiento. “He sido ministro tres veces en mi vida, es suficiente, pero encantado de apoyar a que este gobierno llegue al 28 de julio. Y no necesariamente, siendo ministro”, manifestó en breve comunicación con El Comercio.

Ante esta situación, Merino y Flores-Aráoz analizan los perfiles de los ex titulares del MEF Claudia Cooper y Carlos Oliva.

Las mismas fuentes indican que Delia Muñoz, exprocuradora y agrega legal del Perú ante la OEA, sería la nueva ministra de Justicia.

Muñoz, en breve diálogo con este Diario, evitó brindar comentarios, aunque no negó que haya sido invitada a integrar el Gabinete Ministerial.

Sin integrantes del Congreso

Flores Aráoz también consideró que el Congreso cumplió con la Constitución al vacar a Martín Vizcarra de la Presidencia de la República. Aunque opinó, a título personal, que el Parlamento debió esperar.

“El Congreso ha cumplido con lo que dice la Constitución, es su facultad, le corresponde al Congreso la vacancia. Yo, personalmente, creía que había que esperar, pero el Congreso decidió otra cosa. Ya es una cuestión de leche derramada, ahora hay que mirar el futuro, salir de estas crisis, que son simultáneas”, manifestó en comunicación con Canal N.

El nuevo jefe del Gabinete Ministerial aseguró que en su equipo no habrá integrantes del Congreso, al responder sobre las dudas que existen sobre la independencia de poderes.

Flores-Aráoz también minimizó las acusaciones de represión policial a las manifestaciones en contra de la asunción de Merino de Lama. “Lo que he visto en la televisión, no he visto ninguna violencia, sí hay una menor [detenida] tiene que ser entregada a sus padres”, expresó.

El primer ministro hizo un llamado a los medios de comunicación para que no se sobre dimensionen las protestas sociales. “Espero que ustedes también ayuden, en el plan de no estar, como si fueran las protestas muchísimo más grandes de las que son, una cosa es informar y otra exacerbar los ánimos, tenemos que tratar de sacar el país adelante, ayúdenos”, remarcó.

Los portavoces de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú y UPP saludaron la designación de Flores-Araóz como jefe de Gabinete. Sin embargo, los voceros del Partido Morado y del Frente Amplio la cuestionaron.

“Merino, en este momento, creo que no tiene a muchas personas que quieran conformar el gabinete […] Lo más probable es que toda la bancada no le vaya a dar el voto de confianza”, adelantó la congresista Rocío Silva Santisteban, vocera del Frente Amplio.

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que si la idea de Merino de Lama con el nombramiento de Flores-Aráoz, quien no tiene afiliación partidaria, era dar una señal de confianza a la ciudadanía, “su solo nombre no ayuda”. “Las condiciones bajo las cuales está llegando el gobierno son débiles. Un gobierno débil siempre tiene dificultades para conformar equipos. Esa situación vemos ahora, pasa en todo el mundo”, añadió a este Diario.

El analista político Pedro Tenorio dijo que el presidente necesitaba acercarse más a la población con alguien que tuviera “un discurso mucho más vigente” que el de su primer ministro. “Pero es altamente probable que ello haya sido difícil. Es probable que alguien con un discurso mucho más moderno o cercano a la gente no hubiera aceptado”.