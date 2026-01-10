ElJurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió declarar infundada la tacha presentada contra el candidato presidencial de Avanza País, José Williams Zapata.

El ciudadano tachante había presentado esta tacha argumentando que Williams consignó incorrectamente sus ingresos anuales en la Declaración Jurada de la Hoja de Vida (DJHV) presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Este indicó que Williams declaró una renta bruta anual de S/. 187,000.00 , “suma ridícula si se le compara con la consignada por otros congresistas que integran la Fórmula y Listas de Candidatos Senadores, Diputados y Parlamento Andino del partido político Avanza País, lo que constituye una información que no se ajusta a la verdad”, indicó.

Sin embargo, el JEE Lima Centro 1 estableció que el razonamiento del tachante “no tiene asidero legal”.

“No ha sustentado algún impedimento regulado por la normativa electoral para postular, en el que don José Daniel Williams Zapata, candidato a la presidencia de la República por su organización política, haya incurrido en el marco de las Elecciones Generales, antes bien lo que se aprecia que lo cuestionado constituye un error u omisión”, indicó la entidad.

José Williams es candidato presidencial de Avanza País en reemplazo de Phillip Butters. (Foto: Congreso)

También se indica que el monto de ingresos de renta anual en la DJHV presentada ante el JNE no coincide al ser comparada con la declaración de bienes y rentas de la Contraloría General de la Republica del año 2024.

Por ello, el JEE estableció que se precisen los ingresos del candidato y esta información sea actualizada por el personero legal de Avanza País. Así, la información del numeral VIII. DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS, BIENES MUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES, apartado “INGRESOS” debe ser modificada e incluir la remuneración como congresista de Williams, así como la pensión como ex militar que es del año 2025 y no 2024.