La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada informó que la audiencia preliminar de control mixto en el proceso conocido como Caso Árbitros – Odebrecht se llevará a cabo de manera presencial el 26 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m. en la sede judicial ubicada en la avenida Tacna, Cercado de Lima.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso la programación de la diligencia tras recibir el requerimiento mixto formulado por la fiscalía, que comprende acusación contra 29 procesados y pedidos de sobreseimiento para 7 de ellos.

#Importante Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programa para el 26 de marzo de 2026, a las 09:00 a.m., audiencia preliminar de control mixto de manera presencial contra 29 investigados por organización criminal y otros delitos, en el marco del caso "Árbitros”. pic.twitter.com/vJAS7txxvo — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) September 30, 2025

El expediente, que reúne 149.938 folios organizados en 300 tomos, comprende las investigaciones en torno a 17 laudos arbitrales emitidos en presunto perjuicio del Estado. La resolución judicial destaca la alta complejidad del caso por el número de imputados, delitos atribuidos y volumen de pruebas ofrecidas.

La citación establece que la audiencia tendrá carácter inaplazable y que la inasistencia injustificada de abogados defensores, procuradores o representantes del Ministerio Público generará sanciones, como multas o comunicaciones a órganos de control. Además, se autorizó que, de manera excepcional, algunos participantes puedan conectarse de forma virtual previa justificación.

La resolución también concedió 30 días adicionales a las defensas y a la Procuraduría Pública Ad Hoc para responder al requerimiento fiscal, atendiendo la magnitud del caso y el elevado número de documentos que deberán ser revisados antes de la audiencia.