El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el Pleno del Parlamento sesionará este jueves 5 de marzo, a las 10:00 horas, en el hemiciclo principal, luego de culminar el proceso integral de remodelación del recinto.

“A partir del jueves, cuando se realizará el primer Pleno de esta legislatura, estará habilitado el hemiciclo”, señaló en declaraciones a la prensa. Precisó que los trabajos incluyeron la renovación de las instalaciones de agua, desagüe y electricidad, las cuales representaban riesgos para la seguridad.

Asimismo, explicó que durante las últimas décadas se realizaron construcciones informales en el tercer piso del edificio parlamentario. “Como parte de los trabajos, se retiraron más de 300 toneladas de desechos del tercer piso y más de 40 toneladas en el segundo piso, lo cual representaba realmente un peligro”, afirmó.

Las obras también comprendieron la intervención del hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde el Senado sesionará desde el 28 de julio, además de la remodelación de diversos ambientes del Congreso.

En paralelo, Rospigliosi informó que se ha modernizado el sistema de votación. Los congresistas podrán emitir su voto mediante tablets con reconocimiento facial. “El sistema ha sido modernizado y requiere reconocimiento facial, cuya instalación tomará un tiempo; por ello, la votación podrá realizarse de manera virtual”, indicó.

No obstante, advirtió que el registro de parlamentarios aún no está completo, por lo que recomendó que lleven su teléfono de votación para evitar contratiempos en la sesión presencial del jueves.

Antes del Pleno, previsto para las 10:00 horas, se reunirán la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo para tratar los puntos de agenda y los trámites parlamentarios correspondientes.