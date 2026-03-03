Resumen

Congreso sesionará este jueves en hemiciclo principal tras culminar su remodelación. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el Pleno del Parlamento sesionará este jueves 5 de marzo, a las 10:00 horas, en el hemiciclo principal, luego de culminar el proceso integral de remodelación del recinto.

