El congresista Héctor Valer (Somos Perú) agredió a un periodista de Puno, a quien escupió en la cara porque le cuestionó sus expresiones respecto a los fallecidos que dejaron las protestas sociales en esa región en enero del 2023.

Según informó Canal N, el hecho se produjo durante una actividad en la ciudad de Juliaca, a donde Valer Pinto llegó como invitado. Fue allí cuando un reportero le recordó sus declaraciones respecto a que los fallecidos “eran de Sendero Luminoso”.

“En primer lugar, hay una palabra distorsionada allí. Yo lo que puse es la banderola de la hoz y el martillo que representa el comunismo, el Partido Comunista Chino. (Lo puse) delante, no junto, porque el Partido Comunista perdió cinco líderes en Ayacucho”, señaló.

Cuando se le preguntó si los heridos y muertos eran “comunistas”, Valer lo negó. El periodista entonces retrucó afirmando que “necesita votos”, algo que el congresista de Somos Perú negó.

“No he terruqueado las marchas, jamás. Entonces, nunca hubiera sido primer ministro de Pedro Castillo”, dijo antes de retirarse abruptamente. Fue en ese momento que se produjo un intercambio de frases con el reportero, quien lo llamó “traidor”.

El congresista Héctor Valer agredió a un periodista en Puno. (Video: Canal N)

La confrontación subió de tono cuando a Valer Pinto se le cuestionó por “terruquear las marchas”. Fue allí que encaró al periodista y le escupió en el rostro. “Terruqueador, escupes, llama eres, traidor”, le espetó el reportero en medio de los empujones.

Según informó en sus redes sociales, Héctor Valer llegó a la provincia de Sandia, en Puno, para participar en una audiencia pública sobre la pequeña minería y minería artesanal, que se llevó a cabo en Juliaca el último sábado 27 de setiembre.

¡𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫ú 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨!



Desde la provincia de Sandia (Puno), una de las capitales de la minería artesanal puneña, quiero informarles que seguimos en camino a la gran audiencia pública de la pequeña minería y minería artesanal que se… pic.twitter.com/7v9w5yJGwM — Héctor Valer Pinto (@HectorValer_PER) September 27, 2025