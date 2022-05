La mayoría de bancadas del Congreso no respalda los proyectos de reforma constitucional que proponen reducir el período presidencial y parlamentario hasta el 2023, y adelantar las elecciones para ese mismo año.

Una de las iniciativas fue impulsada esta semana por el legislador oficialista Pasión Dávila. Sin embargo, el último viernes el proyecto de ley fue retirado por el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón. La parlamentaria no agrupada Susel Paredes anunció que hará suya esta propuesta porque “no se puede rehuir” del debate.

El PL 1893 para adelantar las elecciones generales al q me iba adherir, fue retirado x su autor. Ese debate no se puede rehuir. He hecho mía la propuesta de Ley para ver quién es quien con respecto al tema. La ineptitud y la confrontación debe parar. Por el Perú #VámonosTodosYa👊 pic.twitter.com/i6ga3y9T6C — Susel Paredes (@suselparedes) April 30, 2022

El congresista Dávila no descartó abandonar el bloque de Perú Libre y buscar la manera para que prospere su proyecto. “Tendré que reorientar la estrategia. Al retirar el vocero su firma, se cae el proyecto, pero buscaré la manera de llevarlo a cabo”, dijo a El Comercio.

Adelantó que hoy tendrá una reunión con los congresistas del ala magisterial de Perú Libre. Luego de ello, decidirá su permanencia en la bancada.

Edgar Tello (Perú Libre), parte de aquel grupo magisterial, comentó que Dávila “no había consensuado” con ningún integrante dicho proyecto. Además, que quienes firmaron lo hicieron sin conocer su contenido. Por eso habrían retirado sus firmas.

“Tenemos en la bancada la costumbre de apoyarnos en los proyectos de ley. Quiero pensar que lo hicieron de confiados, luego al revisar me imagino que se habrán dado cuenta de lo que estaba proponiendo el colega Dávila”, añadió el legislador perulibrista.

Al ser consultado sobre la posible salida de Dávila de la bancada de Perú Libre, Tello respondió: “Lo llamaría a la reflexión”.

De otro lado, la legisladora Digna Calle (No Agrupada) también presentó una iniciativa de reforma constitucional para que se convoque en marzo del 2023 a elecciones generales. El proyecto solo cuenta con su firma. La legisladora mencionó la crisis política actual, el descontento de los ciudadanos y la convulsión generada por protestas sociales como sustento para presentar esta iniciativa.

Opiniones

José Arriola (Acción Popular), cuestionó que la parlamentaria Susel Paredes hiciera suya la iniciativa de Dávila. A su criterio, ambas iniciativas “seguro seguirán” su trámite y “llegarán a la Comisión de Constitución”. Sin embargo, considera que no prosperarán.

Su colega de bancada Karol Paredes también había manifestado el viernes su desacuerdo con la propuesta de adelanto de elecciones porque se debe ser “respetuosos de la voluntad popular”.

La presidenta del Congreso y también integrante de Acción Popular, María del Carmen Alva, aseguró el último viernes que “si para que se vaya [el presidente Pedro] Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos no hay ningún problema”.

Por su parte, Ruth Luque (Cambio Democrático) dijo que antes de considerar cualquier posibilidad de adelanto de elecciones como salida a la crisis, “[en el Parlamento] debería debatirse y proponer ciertas reformas políticas que aseguren una ruta democrática a ello”.

“Si se instaura un adelanto sin reglas políticas claras, para repetir los mismos escenarios pasados, un escenario en el que participan los mismos actores, volvemos al mismo escenario de crisis”, agregó Luque.

Alejandro Cavero (Avanza País) dijo que “si para que se vaya Castillo tenemos que irnos todos, no tenemos ningún problema. […] Pero si no hacemos una verdadera reforma electoral, de nada va a servir ‘tirar los dados’ de nuevo porque vamos a acabar con un Congreso peor que el que tenemos, quizás hasta más fragmentado”.

Adelantó que su bancada está “evaluando presentar un proyecto de ley para recortar el mandato presidencial, a través de un referéndum”. “El problema de la crisis se llama Pedro Castillo Terrones”, afirmó.

José Jerí, vocero de Somos Perú, reiteró que “se debe apostar por otros mecanismos de diálogo y no apostar por decisiones tan drásticas como esta, que debería ser la última opción”.

En tanto, Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) consideró que la propuesta que había sido impulsada por un congresistas oficialista indicaría que “ya se quieren ir del Gobierno” y “demuestra que es un fracaso del gobierno de la izquierda”. Aún no abordan la propuesta en la bancada, agregó.

Su colega de bancada Héctor Acuña se mostró a favor de las iniciativas legislativas que buscan acortar el mandato presidencial y parlamentario. “Lo importante es que no debe repetirse cada año lo mismo. Si no hay reformas, si no hay acciones que aseguren una mejor representación, tanto nos quejamos de que no hay representación, pero no lo mejoramos”, declaró Acuña en diálogo con RPP.

El último viernes, en declaraciones a este Diario, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, rechazó la posibilidad de recorte de mandatos. Carlos Zeballos, vocero de Perú Democrático, comentó que sí apoyaría el proyecto si no hay una rectificación en el trabajo de los poderes del Estado. En tanto, Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, comentó que primero analizarán la propuesta en la bancada.