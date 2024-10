El procurador del Congreso de la República, Manuel Peña Tavera, solicitó al pleno del Tribunal Constitucional (TC) reprogramar la nueva audiencia del próximo 11 de octubre, donde se tiene previsto escuchar al abogado Aldo Vásquez y las partes, en el marco de la demanda competencial que interpuso el Legislativo contra el Poder Judicial (PJ).

Como se recuerda, el pasado 10 de julio el TC llevó a cabo la audiencia de vista oral de la demanda que interpuso el Congreso, cuestionando lo fallos emitidos por el PJ a favor de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, anulando así su inhabilitación.

En marzo de este año, Tello y Vásquez fueron inhabilitados por el Legislativo para el ejercicio de cargo público por diez años. Sin embargo, el PJ emitió una medida cautelar reponiéndolos en el cargo.

En abril pasado, el Congreso interpuso ante el TC la demanda de competencial contra el PJ, por presunta vulneración de sus prerrogativas.

El Nuevo Código Procesal Constitucional establece que la resolución o fallos en un proceso competencial debe emitirse a los 60 días hábiles de haberse producido la interposición de la demanda (esta se interpuso el 17 de abril del 2024) y; caso contrario, 30 días después de haberse producido la vista de la causa (esto se produjo el 10 de julio del 2024). En ambos casos, los plazos estaban vencidos.





Sin embargo, esta semana, el TC emitió una resolución ordenando realizar una nueva audiencia para escuchar al abogado e integrante de la JNJ, Aldo Vásquez. Esto, pese a que en la audiencia del 10 de julio pasado, por mayoría, el TC había rechazado su pedido para reprogramar la audiencia, en atención a que no había sido notificado sobre su participación en la demanda. El TC, dijo entonces que “al no ser parte del presente proceso competencial” no podía plantear excepciones, nulidades o pedir reprogramación de la audiencia.

En la reciente resolución emitida, el TC alegó que en otra resolución del 27 de junio, el TC admitió a Vásquez como “tercero con interés en el resultado del proceso” por tanto, sí podía presentar escritos y también informar oralmente.

Por tanto, dispuso realizar una nueva audiencia con todas las partes implicadas en el caso, incluyendo la defensa del Legislativo, a fin de que Vásquez Ríos pueda informar con el “objeto de aportar sentidos interpretativos relevantes” que serán tomados en cuenta por el TC.

La decisión se da en un contexto en el que, al interior del Congreso de la República, se mantiene pendiente de aprobación un proyecto de ley que incide directamente en el número de votos que se necesitan para aprobar una demanda competencial o de inconstitucionalidad.

Y es que, actualmente, el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC) establecía que para declarar fundada una sentencia dentro de un proceso competencial, se requiere el voto de cinco magistrados conformes, es decir en el mismo sentido.

Sin embargo, el proyecto que se debate en el Legislativo establece que se reduzca a cuatro los votos necesarios para hacer sentencia en la demanda competencial; y que se aplicaría de manera retroactiva para todos los casos que estarían pendientes de resolver en el TC.

Fuentes del TC señalaron a El Comercio que, para cuando se realizó la primera vista de la causa, en el mes de julio, se habían contabilizado entre los magistrados constitucionales entre tres y cuatro votos a favor de declarar fundada la demanda competencial que formuló el Congreso contra el PJ, por la inhabilitación de los miembros de la JNJ. Con ello, en ese momento, no llegaban a los cinco votos que establece la norma.





Pide nueva fecha para después del 11 de octubre

Ahora, el Congreso de la República ha solicitado que la audiencia se realice después del 11 de octubre, fecha ya fijada por el TC, debido a que el abogado ad honórem Aníbal Quiroga, designado por la Mesa Directiva del Parlamento para que conozca y defienda este causa; y quien participó de la primera audiencia del 10 de julio, se encontrará fuera del país para esa fecha.

En el escrito presentado por el procurador Eduardo Tavera, se señala que Quiroga participará como expositor de una cátedra en la Universidad de Valencia, España.

“En tal sentido, a fin de que se garantice el principio de inmediación y de congruencia en el ejercicio de la defensa procesal del Congreso de la República en la presente causa, resulta necesaria la participación del abogado constitucionalista Aníbal Quiroga León, por lo que solicito se disponga la reprogramación de la audiencia de vista convocada a través del Decreto S/N de fecha 1 de octubre de 2024. programándose para una nueva fecha próxima, conforme lo determine su diana Presidencia.” Eduardo Tavera, procurador del Congreso.





Según los documentos adjuntados por el procurador, el abogado Quiroga salió del país el pasado 28 de setiembre, rumbo a Madrid (España) y su vuelo de retorno está programado para el 12 de octubre próximo. Además, adjuntó la invitación y confirmación que el abogado ad honórem envió en junio del 2024 a la Universidad de Valencia, confirmando su participación.









Este Diario se comunicó con el abogado Aníbal Quiroga, quien confirmó encontrarse en España por temas académicos.

Magistrados del TC han salido a descartar que su decisión de volver a programar una nueva audiencia de la demanda competencial para escuchar a Vásquez Ríos, esté relacionado o vaya de la mano con la intensión del Congreso que busca reducir el número de votos necesarios para emitir sentencia en dichos procesos constitucionales.

El magistrado del TC, César Ochoa, dijo en RPP que al decisión de programar una nueva audiencia, es una “reconducción” del proceso competencial y que, una vez que se realice la audiencia, “a la brevedad” se emitirá sentencia.

“Nosotros no tenemos ninguna coordinación con el Congreso, afirmar eso sería decir que estamos cometiendo prevaricato, definitivamente eso se descarta (…) Me he pronunciado pidiendo un amplio debate en el Congreso sobre las razones técnicas sobre esa modificatoria (reducción a cuatro el número de votos para hacer sentencia)”, sostuvo Ochoa.

El magistrado Gustavo Gutiérrez, en Exitosa, señaló que la intensión del Congreso de rebajar el número de votos, “no es inconstitucional”.

“Entiendo que es una propuesta legislativo que ya tiene un par de años, que ha seguido su curso, y ahora han hecho un dictamen aprobando esta fórmula de reducir a cuatro nuevamente, o retornar al modelo anterior y siga siendo cuatro para alcanzar un proceso competencial”, señaló.