En paralelo a la presentación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el Congreso, donde propuso la firma de un Pacto por la Seguridad, tres bancadas de izquierda alistan tres mociones de censura en su contra. Esto a raíz de los más de 230 asesinatos perpetrados desde inicios de año. Uno de ellos fue el de Óscar Medelius, exparlamentario acribillado en Carabayllo el último lunes.

“Solicito la suscripción del Pacto por la Seguridad, donde firmen todos, incluyendo el Ministerio Público, el Poder Judicial, y se garantice que los policías que, en uso legítimo y legal de sus armas de fuego, no serán perseguidos judicialmente, necesitamos eso para continuar en lucha contra la delincuencia y criminalidad”, refirió en una mesa parlamentaria por la seguridad.

Las bancadas del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista están en la búsqueda de firmas para tres mociones de destitución en contra del titular del Mininter.

Desde la derecha, las agrupaciones que controlan la Mesa Directiva, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País han optado por guardar silencio, mientras no definan una postura colectiva.

En comunicación con El Comercio, la portavoz del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, indicó que la moción que promueve su agrupación, a través de la congresista Susel Paredes, “ya tiene 14 firmas”.

“Vamos a continuar [reuniendo las rúbricas], hace meses debió salir el ministro del Interior y ahora no solo se debe ir él, sino también el primer ministro, porque Gustavo Adrianzén es responsable de que Santiváñez se mantenga”, manifestó.

Bazán refirió que la moción de censura que obtenga mayor respaldo será la que se debe presentar. “No se trata de protagonismo, sino que estas iniciativas tengan resultados. Ojalá que los colegas apoyen. No hace ningún sentido mantener a estos personajes en donde están”, acotó.

La moción impulsada por Paredes ha sido firmada por otros 13 congresistas del Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Podemos, Honor y Democracia y Renovación Popular, así como por no agrupados.

Las otras opciones

La congresista Nieves Limachi (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) dijo que Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno castillista, ha elaborado una moción de censura en contra del titular del Mininter. Agregó que el texto es multipartidario y se encuentran reuniendo las rúbricas.

“El ministro Santiváñez ya no da para más, hace rato debió irse, existe un grave problema de inseguridad y no vemos que el plan de este señor funcione, no se percibe”, expresó a este Diario.

Limachi confió en que alguna de las mociones de censura que promueve la izquierda llegue a ser presentada.

“Yo creo que sí vamos a llegar, hay colegas que han firmado las tres mociones, de presentarse, se presenta, el problema son los votos [para aprobarla] en el pleno”, subrayó.

A su turno, el parlamentario Jaime Quito (Bancada Socialista) afirmó que su agrupación también ha preparado una moción de censura y están buscando las firmas necesarias (33) para presentarla.

“En lo que va del 2025, cada día asesinan a seis ciudadanos, esto refleja la incapacidad de un ministro del Interior que más allá de un discurso y del maquillaje, no se preocupa en absoluto por la seguridad. Santiváñez debe dar un paso al costado y si no lo hace, el Congreso debe cumplir con su rol de control político”, remarcó.

En declaraciones a El Comercio, Quito dijo que espera que un sector de la derecha en el Parlamento cambie de postura y deje de blindar al ministro del Interior.

“Esperamos que todos se sumen y de una vez saquemos a este ministro”, finalizó.

¿Una cuarta moción?

Desde Perú Libre, su vocero, Flavio Cruz, indicó que la bancada cerronista ha cambiado de postura sobre la situación de Santiváñez y ahora está a favor de que la presidenta Dina Boluarte lo releve.

“El Ejecutivo lo debe retirar, nosotros estamos cambiando de opinión, él debe dar un paso al costado”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Cruz señaló que el perulibrismo evaluará si presenta una moción de censura en contra del ministro del Interior.

“Sí hay consenso, apoyaríamos [una moción propia]. Nosotros no estamos a favor de mociones golondrinas, que lo único que buscan es figurar. Si hay un acuerdo orgánico, nosotros podríamos presentar esta medida”, complementó.

El congresista de izquierda sostuvo que su partido ha tolerado “un buen tiempo” la presencia de Santiváñez en el Gabinete y que las estadísticas sobre la cantidad de muertos en el país “son irrebatibles”. “Y más allá de eso, el sector necesita una oxigenación”, acotó.

El Comercio intentó comunicarse con representantes de las bancadas de Fuerza Popular, APP y Avanza País, que, junto con Perú Libre, conforman la Mesa Directiva del Congreso. Pero no hubo respuesta a nuestras llamadas ni mensajes.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que Santiváñez no ha cumplido su promesa de dar resultados positivos tras el primer estado de emergencia. “La presidenta Dina Boluarte debe evaluar su permanencia en el cargo. Pero ojo, de nada servirá si mañana nombra a otro ministro que va a continuar con la misma receta fallida”, remarcó.

Muñante informó que su agrupación ha dejado en libertad a sus congresistas para que firmen, de estar de acuerdo, las mociones de censura que consideren.

Al ser consultado sobre el crimen del exparlamentario Medelius, respondió que “es una muerte que engrosa la lista de casos de personas asesinadas”. “Por más que el excongresista haya tenido cuestionamientos, nadie merece ser víctima del sicariato, que la justicia haga su trabajo”, concluyó.

Además… Presidenta del Poder Judicial exhorta al Congreso a restituir la detención preliminar Durante la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana realizada este martes en el Congreso, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exhortó al Parlamento a restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, al argumentar que “cada día, cada hora, se pierde la posibilidad de encontrar a los autores de delitos y que el hecho no quede impune”.

Tello explicó que la detención preliminar lo que busca “es recopilar indicios, porque evidentemente es un estado de sospecha”. “Si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune”, complementó.

En otro momento, la jueza suprema advirtió que la Ley N°32130 no solo afectará más de 100 casos de crimen organizado, sino que también impactará en los procesos de casación, que son vistos por la Corte Suprema.

La Ley 32130-dictada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en octubre pasado- permite a los acusados “recurrir” los autos de enjuiciamiento o las órdenes con las que un juez ordena que una acusación fiscal avance a juicio.

Tello informó que hasta octubre se tenían 3 mil casaciones por resolver y dicho número se elevó en enero último a 14,500 causas, lo que sobrepasa las capacidades de los cinco magistrados supremos que se ocupan de estos procesos.

Indicó que antes se trataba de una figura excepcional y hoy se impone “prácticamente de oficio” debido a dicha norma, ya que abrió la posibilidad de apelar los autos de enjuiciamiento. “Se ha desnaturalizado la figura de la casación”, afirmó la presidenta del Poder Judicial.