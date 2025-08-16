El Congreso de la República convocó a la próxima sesión de la Junta de Portavoces para este lunes 18 de agosto, luego de una semana en la cual se instalaron las comisiones ordinarias y extraordinarias, incluyendo la Comisión Permanente.

