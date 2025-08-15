Martín Vizcarra fue recluido en el penal Barbadillo de Ate el último jueves 14 de agosto. (Foto: Hugo Pérez @photo.gec)
Martín Vizcarra fue recluido en el penal Barbadillo de Ate el último jueves 14 de agosto. (Foto: Hugo Pérez @photo.gec)
/ HUGO PEREZ
Redacción EC
Redacción EC

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional publicó la resolución que contra el expresidente (2018-2020), en el marco del del proceso que afronta por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras en su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Con esta medida, la defensa del exmandatario podrá presentar formalmente su recurso de apelación ante una instancia superior contra la medida restrictiva, aprobada el último miércoles 13 de agosto.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
LEE MÁS: Julio Velarde sobre la prisión preventiva a Martín Vizcarra: “Da una imagen de un país con problemas”

En el documento el juzgado considera que si bien existe un arraigo domiciliario, este puede flexibilizarse debido a que Vizcarra Cornejo “puede cambiar de lugar con facilidad” y ha demostrado un “comportamiento procesal cuestionable”.

“Aunque se manifieste que viaja a diferentes partes del país y retorna, debe evaluarse en un contexto de una acusación con graves cargos de corrupción próximo a sentencia, más si conforme a la Ley N° 32130, emitido por el Congreso de la República, no tiene reglas de conducta por el que es razonable sustentar alta probabilidad de fuga”, indica.

LEE MÁS: Martín Vizcarra internado en Barbadillo: el régimen, las condiciones del penal y la posibilidad de que interactúe con los otros expresidentes presos

Asimismo, refiere que 5 meses “resulta suficiente” para el pronunciamiento del fondo de la controversia, debido a que se han agotado el ‘direct examination’ y ‘cross examination’ de los testigos y peritos, y está actuándose la lectura de documentales.

Del mismo modo, el juez Jorge Chávez Tamariz remarcó que hay graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho y las inconductas atribuidas a Martín Vizcarra.

LEE MÁS: El comportamiento cuestionable” de Martín Vizcarra y su intento de “manipular al sistema judicial”: los elementos que definieron su prisión preventiva

También enfatizó que está próxima la emisión de la sentencia de Vizcarra y que “asegurar la presencia física del acusado cuando deba ser resuelta su situación es imprescindible, más si el plazo que se solicita para privarle de su libertad es breve”.

“El acusado no cuenta con miembros que representen dependencia económica (...) No existe demostrablemente una dependencia”, enfatiza el magistrado, tras precisar que su hijo menor y su esposa viven en Moquegua, mientras el exmandatario en Lima.

Cabe indicar que Martín Vizcarra fue recluido el último jueves 14 de agosto en el penal Barbadillo de Ate, donde también se encuentran recluidos los exmandatarios Pedro Castillo (2021-2022), Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006).

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC