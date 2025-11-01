La Comisión de Ética Parlamentaria sesiona este lunes 3 de noviembre para evaluar, entre otros puntos, al denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez, congresista de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, por presuntamente haber hecho que trabajadores de sus despacho hagan labores domésticas como cortarle las uñas en horario laboral.

Elvis Vergara, presidente de este grupo de trabajo, había adelantado poco después que se conocieran los hechos que promovería una investigación de oficio contra Vásquez Vela.

Se trata de la difusión de un reportaje por el programa “Cuarto Poder” donde se aprecia a varios trabajadores del despacho de la legisladora cortándole las uñas de los pies o cocinando y limpiando, actos que fueron cuestionados por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y otros legisladores de diversas bancadas.

Lucinda Vásquez se pronunció rechazando las acusaciones y asegurando que eran una “venganza” de exfuncionarios de su despacho. Mientras tanto, los otros involucrados en la denuncia aseguraron que actuaron por una cuestión “humanitaria” y no fueron obligados.

“Estas acusaciones son totalmente falsas”, dijo a RPP Edward Rengifo, extrabajador del despacho de Vásquez que fue fotografiado cortándole las uñas del pie izquierdo a la parlamentaria, algo que aseguró hizo solo porque “tenía una dolencia en el pie”.

La Comisión de Ética también ha incluido en su agenda de este lunes 3 de noviembre una audiencia por otro caso contra Lucinda Vásquez por presuntamente estar involucrada en el caso “Mochasueldos”.

Asimismo, tienen pendiente pronunciarse por la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz por sus expresiones contra una periodista de Willax, a quien amenazó por hacerle preguntas sobre supuestas contrataciones irregulares en su despacho.