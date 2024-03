La bancada de Perú Libre presentó el miércoles 28 un proyecto de ley que plantea declarar en emergencia el Ministerio Público, suspender las funciones del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y de la Junta de Fiscales Supremos.

La propuesta tiene como autor al congresista Segundo Montalvo Cuba y cuenta con el respaldo del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad.

El proyecto de ley propone que las funciones de la Junta de Fiscales Supremos recaiga en una asamblea nacional de fiscales integrada por siete de ellos, elegidos por los presidentes de las juntas de fiscales superiores y provinciales.

Perú Libre argumenta que el Ministerio Público debe reorganizarse, luego de que Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, vinculase a diversos fiscales supremos, superiores y provinciales con presuntos hechos ilícitos.

ESTE ES EL PROYECTO DE LEY DE PERÚ LIBRE:

Recientemente se conoció que el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) cuenta con un proyecto de ley que también propone declarar en emergencia y reorganización el Ministerio Público. La propuesta fue cuestionada por el fiscal de la Nación interino, quien la calificó de “abiertamente inconstitucional y arbitraria” y añadió que vulneraría la autonomía e independencia del Ministerio Público.

Una fuente de Renovación Popular señaló que el proyecto de ley permanece en evaluación dentro de la bancada. En tanto, Vladimir Cerrón aseguró que la propuesta de Perú Libre “no es similar”.

“En este proyecto de ley [de Perú Libre] la comisión interventora no es del Congreso, sino del propio Ministerio Público, electa por las juntas de fiscales superiores y provinciales. No habría conflicto que vulnere la independencia de cada institución”, señaló Cerrón en la red social X, antes Twitter.

Discrepancias

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) consideró que el Parlamento debe evaluar una propuesta “más razonable”. Esto en referencia a una moción que plantea crear una comisión multipartidaria que elabore una propuesta de reforma del sistema de justicia en un plazo máximo de 45 días hábiles.

La moción fue presentada en diciembre pasado con la firma de 14 congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Somos Perú, Podemos, Avanza País y Renovación Popular.

Aunque fue rechazada en el pleno del Congreso con 45 votos a favor y 46 en contra el pasado 15 de diciembre, Rospigliosi presentó una reconsideración de la votación, que se vería tras el receso parlamentario. En su opinión, debe evaluarse “antes de tomar medidas más drásticas, que podrían ser un poco apresuradas”.

Por último, señaló que el fiscal de la Nación hizo una declaración “un poco apresurada, enfrentando al Congreso cuando aún no se ha debatido ninguna de estas alternativas”.

“Lo hizo en una situación en la que es obvio que el Ministerio Público está en una crisis muy profunda, con enfrentamientos entre sus miembros y errores garrafales, si es que no delitos, que han sido cometidos por algunos de sus miembros más prominentes”, señaló en diálogo con El Comercio.

En tanto, el congresista Guido Bellido, vocero de Perú Bicentenario, aseguró que evaluará “bajo qué argumentos se está planteando” la reorganización del Ministerio Público.

Además, cuestionó que el fiscal de la Nación interino calificase de inconstitucional la propuesta de Renovación Popular. “¿Cuál es el órgano que se encarga de declarar, digamos, en reestructuración el Ministerio Público? ¿Si no es el Congreso, cuál es? ¿Quién tiene la competencia? Es simple. Si la competencia la tiene el Congreso, entonces por qué sería inconstitucional”, señaló.

El vocero de Acción Popular (AP) Luis Aragón, sostuvo que “apoyaría” la propuesta luego de un “debate prolongado, serio, imparcial y que no corresponda a otros intereses”.

Para Aragón, se tiene que hablar de una política de reorganización del Ministerio Público, aunque precisó no estar aún muy convencido de realizarla mediante un proyecto de ley.

El legislador consideró que en el tema debería contarse con la intervención de universidades, colegios profesionales, juristas y representantes de la fiscalía.

“Apoyaría sí [el proyecto de ley], en la medida que se vea que hay un debate serio, maduro, prolongado, imparcial, por supuesto, y que tampoco no corresponda a otros intereses políticos, no. Hay que tener mucho cuidado, porque el Congreso finalmente puede aprobar, pero que sea una verdadera reforma”, dijo.

En contra de "posiciones radicales"

La congresista Lady Camones de Alianza por el Progreso (Alianza para el Progreso), consideró que “posiciones radicales creo que no funcionan”.

“Sabemos que hay una crisis en el Ministerio Público y creo que las decisiones deberían tomarse de manera multisectorial, de repente una comisión que ayude a que las cosas estén mejorando en el Ministerio Público, creo que es la mejor decisión”, dijo.

El legislador José Cueto, de Renovación Popular, señaló que su bancada aún no analiza el proyecto, pero precisó que es distinto al que ellos alistan. “Estamos evaluando lo nuestro, porque puede haber allí un viso de inconstitucionalidad, porque es un órgano totalmente autónomo, más allá no puedo decir. No tiene nada que ver con el nuestro”, dijo.

Intromisión

Por su parte, la legisladora Sigrid Bazán, vocera de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, dijo a este Diario que el proyecto de Perú Libre atenta contra la independencia del Ministerio Público.

“Nuestra postura es de rechazo total a una propuesta que a todas luces resulta inconstitucional. Curiosamente se van sumando partidos que promueven una intromisión en una institución autónoma e independiente, cuyos líderes o figuras están siendo investigados”, dijo.

El Ministerio Público sigue procesos contra diversos líderes de partidos con presencia en el Congreso, entre ellos Cerrón y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Para Bazán, “queda claro que buscan un sistema de justicia a su medida. Y no solo eso, sino que también buscan un sistema electoral a su medida, sin duda, van por más”.