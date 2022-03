La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), convocó a sesión del Pleno para el lunes 28 de marzo a las 3:00 p.m. con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia del mandatario Pedro Castillo.

La citación, firmada por el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, señala que los parlamentarios podrán asistir de manera presencial en el hemiciclo de sesiones o, virtualmente, en la plataforma de sesiones.

El pedido de vacancia se efectuó mediante la Moción de Orden del Día 2148, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política el Perú.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, el presidente de la República puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por 60 minutos.

El inciso d) señala que el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, es decir, 87 votos.

Cabe indicar que el presidente Pedro Castillo ha dicho al menos en dos oportunidades que se presentará ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa, tal y como lo establece el Reglamento.

“Mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso: Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país”, aseveró el 21 de marzo desde Lurigancho Chosica.

“La próxima semana estaremos nosotros en el Congreso de la República por una situación que se ha hecho, por una convocatoria que nos han hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano”, reiteró tres días después desde Puno.

