La reunión secreta entre el presidente Pedro Castillo y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la Cumbre CELAC, en México, no ha sido bien vista por parte de la oposición en el Parlamento. Por ejemplo, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), citó al canciller Óscar Maúrtua para el martes, a fin de que brinde detalles de este encuentro.

Bustamante, en comunicación con El Comercio, indicó que Maúrtua debe explicar cómo se dio esta cita con “el presidente de facto de Venezuela” que no estaba en la agenda oficial. Agregó que espera que sea Castillo Terrones, a través de un mensaje a la Nación, el que dé a conocer los detalles y los temas que se abordaron, de lo contrario lo tendrá que hacer el diplomático.

El parlamentario fujimorista también advirtió que existe un “desorden” dentro del Ejecutivo, al referirse al tuit del primer ministro, Guido Bellido, a través del cual presionó al ministro de Relaciones Exteriores a dar un paso al costado, luego de que desde Torre Tagle se indicara que en Venezuela no hay autoridades legítimas para el Perú.

“Esto forma parte del desorden que hay en el Ejecutivo y la pugna interna entre la Cancillería y la presidencia de la República […] Aparentemente también está influyendo el premier Bellido con las últimas declaraciones. Es muy confusa la situación y por eso requerimos la presencia del canciller [en la comisión de RREE]”, subrayó.

Más tarde, en Canal N, el congresista no descartó que más adelante se interpele al jefe del Gabinete Ministerial.

Respaldan citación a Maúrtua

El congresista Ilich López (Acción Popular), secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, afirmó que el Perú debe trazar una estrategia frente a la inmigración de venezolanos. Y, en ese sentido, señaló que Castillo Terrones, así como se reunió con Maduro, debería hacer lo propio con Juan Guaidó, líder de la oposición en Caracas.

La parlamentaria Rosselli Amuruz (Avanza País), integrante del referido grupo de trabajo, consideró que la cita en México “afecta definitivamente el principio de transparencia”. “Toda reunión que tenga el jefe de Estado se sujeta a normas imperativas, está demostrado que no las está cumpliendo”, remarcó a este Diario.

Amuruz dijo que está de acuerdo con la decisión adoptada por Bustamante, en el sentido, de citar a Maúrtua.

“El canciller deberá presentarse, porque él acompañó en dicho viaje a México al presidente Castillo, para que nos dé una explicación a dicho acto, que definitivamente es un desmedro de los principios democráticos”, acotó.

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que él no ve un problema en que el presidente se haya reunido con Maduro, sino que no haya comunicado las líneas generales de los temas que abordaron. “Esa conversación debe ser de conocimiento público y, de otro lado, dudo que 45 mil venezolanos que están en el Perú quieran regresar a Venezuela”, complementó.

Montoya, en diálogo con El Comercio, refirió que es Bellido el que debe dar un paso al costado y no cerró la posibilidad de promover una interpelación en su contra.

“El canciller depende del presidente de la República, ningún ministro le puede decir qué hacer o no, si Bellido no está de acuerdo con la política exterior, que le quite un peso de encima al gobierno y renuncie”, mencionó.

El portavoz alterno de Somos Perú-Partido Morado, Wilmer Elera, criticó que Castillo Terrones haya sostenido una cita con Maduro, quien, agregó, dirige “un gobierno dictatorial”.

“No estoy de acuerdo con esta reunión, Maduro representa a un gobierno dictatorial, las elecciones que hubo en ese país fueron amañadas, no es producto de un gobierno democrática. El que tengamos en el Perú más de un millón de venezolanos, es producto del mal trabajo político. Que el canciller venga [al Parlamento] y nos dé una explicación”, expresó.

Fuentes cercanas a la oposición de Venezuela en Lima refirieron a El Comercio que no les sorprendió el encuentro de Castillo con Maduro, porque es la continuidad de un cambio de posición diplomática frente a Caracas. Agregaron que esperan que el Ejecutivo respete los derechos humanos de los migrantes que están en el Perú y que ayude a un retorno a la democracia en su país.

También indicaron que la repatriación de 45 mil venezolanos no es una solución real a la crisis migratoria.

Y aunque el presidente Castillo retornó a Lima ayer en la mañana, Palacio de Gobierno evitó pronunciarse sobre la reunión.

Bellido, en declaraciones al diario “Correo”, dijo que no puede considerar a “un país hermano”, como Venezuela, “una dictatura”. “No puede haber un vicecanciller [Luis Enrique Chávez] que diga que no hay una autoridad reconocida, porque contradice al presidente, quien no está continuando una política de Estado del anterior gobierno”, acotó.

El internacionalista Francisco Belaunde explicó que la cita entre Castillo y Maduro podría significar que eventualmente se restablezcan plenamente las relaciones diplomáticas con Caracas. Aunque recordó que hay antecedentes de reuniones entre mandatarios, como Donald Trump (Estados Unidos) y Kim Jong-un (Corea del Norte), a pesar de que sus países no mantengan lazos.

“Esta cita podría ser un indicativo de que el presidente Castillo está pensando en restablecer las relaciones diplomáticas. Castillo dijo en la OEA que quería mantener lazos sin ningún tipo de discriminación”, subrayó.