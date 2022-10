La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que el Poder Ejecutivo y el resto de autoridades deben enmendar los errores que hayan podido para así guiar mejor al país.

Tras participar en la misa por el Señor de los Milagros en la iglesia Las Nazarenas, Boluarte Zegarra se dirigió a los medios para recordar las palabras que escuchó por parte del sacerdote que dirigió la homilía. En ese sentido, señaló que él hizo un llamado para que toda la ciudadanía “nos sanemos en salud”.

“Yo he escuchado con suma atención las palabras de la misa que hizo el padrecito. Nos ha llamado a que toda la Nación nos sanemos en salud, eso implica desde los lugares donde tenemos que desempeñar las funciones de todos los sectores: la prensa, el Congreso, nosotros”, manifestó.

“Toda la población acerquémonos más a Dios y pidámosle perdón seguramente por aquellos errores que hayamos cometido y enmendar los errores para poder guiar de mejor manera los destinos de la Nación”, agregó la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

A esta misa asistieron diversos ministros de Estado, entre ellos el titular del Ministerio del Interior, Willy Huerta; el de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas; la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, entre otros. Además, también acudió el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País).

Pedro Castillo

Paralelamente, el presidente de la República, Pedro Castillo, participó en una actividad oficial en Cangallo, Ayacucho, donde anunció que va a solicitar nuevamente al Parlamento una autorización para salir del país.

“No vamos a cesar y desde acá debo decirle que tenemos pendiente compromisos políticos y económicos fuera del país y la próxima semana vamos a solicitar nuevamente al Congreso de la República para salir del país, no para hacer turismo, no para otra cosa, sino para arrancar compromisos para darle a los niños de Cangallo, a los agricultores de Ayacucho y del Perú”, sostuvo.