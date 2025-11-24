Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia por “incapacidad moral permanente”

Karem Barboza Quiroz
La destituida expresidenta presentó un recurso de amparo ante el () con la finalidad que se declare nulo su proceso de vacancia por “incapacidad moral permanente” realizado por el el pasado 10 de octubre.

En su escrito, presentado el 21 de noviembre, requirió que se anule la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR, que declara su “incapacidad moral permanente”. También pide que se cese los efectos de la calificación de “incapaz”, “moral” y “permanente”, argumentando violación al debido proceso, así como al derecho a la defensa y al honor y buena reputación.

“En consecuencia, al haberse vulnerado el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, derecho a la defensa y el derecho al honor y buena reputación de la demandante, conforme a los efectos reparadores del proceso de amparo, solicitamos que se retrotraiga todo el procedimiento de vacancia hasta el Oficio Nro 078-2025-2026-ADP/PCR de fecha 8 de octubre del 2025″, indica el documento.

Joseph Campos, abogado de la vacada exmandataria, confirmó a El Comercio la interposición del recurso de amparo.

Noticia en desarrollo...

