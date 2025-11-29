A un día de un proceso interno decisivo, Acción Popular se alista para vivir una de sus jornadas más importantes rumbo a las elecciones generales del 2026. Este domingo 30 de noviembre, miles de militantes acudirán a las urnas para elegir a los delegados nacionales encargados de definir las candidaturas el próximo 7 de diciembre.

De forma paralela, y por acuerdo unánime de los precandidatos presidenciales, el partido realizará una “consulta universal” que permitirá conocer de manera directa y transparente cuál de ellos cuenta con el respaldo mayoritario de la militancia. La pregunta será simple: “¿Quién es el candidato presidencial que tú quieres que te represente?”

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Julio Chávez Chong, precandidato presidencial, destacó la trascendencia histórica de esta doble votación. “Este proceso dará una señal clara e inequívoca sobre la preferencia real de las bases” , señaló, subrayando que la consulta permitirá medir fuerzas sin intermediarios.

Por su parte, Alfredo Barnechea reiteró que, de ganar, asumirá el liderazgo total del partido. “Si soy elegido, seré el líder de Acción Popular y el que manda; los demás se van”, expresó. Asimismo, aseguró que si la consulta no lo favorece, dará un paso al costado en reconocimiento a la decisión de las bases.

Acción Popular llega a esta jornada con seis planchas presidenciales inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los resultados oficiales de esta primera etapa serán proclamados hasta el 15 de diciembre, mientras que las listas definitivas deberán inscribirse antes del 23 de diciembre.

Subtítulo

Lista 2 denuncia irregularidades en la distribución de mesas de votación

A pocas horas del acto electoral del 30 de noviembre, la Lista 2 realizó una grave denuncia pública alertando sobre irregularidades en la organización del proceso interno. Señalaron que el Comité Electoral de Lima Metropolitana (CEDLM) habría asignado de forma “inexplicable y arbitraria” cinco mesas de votación al distrito de San Martín de Porres, mientras que Carabayllo —que históricamente ha contado con tres mesas por su alta afluencia de militantes— fue reducido a una sola mesa.

“Esta decisión favorece abiertamente a un distrito y perjudica al nuestro, comprometiendo la imparcialidad, la transparencia y la legitimidad del proceso” , señala el comunicado. La agrupación advirtió que la reducción afectará directamente la capacidad de sufragio, generando colas interminables y limitando la participación de la militancia.

La lista informó que presentó observaciones formales ante el CEDLM y el Comité Electoral Nacional (CEN), sin recibir respuesta. “Estas prácticas vulneran la igualdad de condiciones entre distritos y afectan gravemente la credibilidad institucional”, sostuvieron, exigiendo la restitución de las mesas necesarias para garantizar un proceso justo y sin privilegios.