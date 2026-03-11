A pocas semanas de las elecciones generales del 2026, El Comercio y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizaron una campaña informativa en las calles de Lima para que los ciudadanos puedan ensayar su voto y conocer cómo marcar correctamente la cédula electoral.

La iniciativa consiste en llevar una cédula de sufragio gigante a espacios públicos de alta concurrencia para que los electores simulen el proceso de votación y aclaren sus dudas con un especialista en educación electoral.

Este miércoles 11 de marzo, la actividad se realizó en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, y en la calle Capón, en el Centro Histórico de Lima, donde decenas de personas se acercaron a participar.

Durante la jornada, el funcionario Bruno Bencich, especialista en educación electoral de la ONPE, orientó a los ciudadanos sobre la forma correcta de emitir el voto.

Bencich recordó que el voto será considerado válido únicamente si se marca con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente al partido o alianza electoral elegido.

El uso de otros signos, como círculos, ‘checks’ u otros, invalida el voto en esa columna de la cédula.

Cinco elecciones

En estos comicios, los ciudadanos deberán elegir cinco autoridades distintas, cada una en una columna independiente de la cédula de sufragio. Esto responde al retorno del sistema bicameral en el Congreso, que implica la elección de senadores y diputados.

Los electores deberán votar por presidente y vicepresidentes de la República, senadores a nivel nacional, senadores por distrito electoral, diputados y representantes en el Parlamento Andino.

Cada una de esas opciones aparece en una columna distinta dentro de la cédula, por lo que los ciudadanos deben marcar una sola organización política en cada sección.

Un ciudadano puede votar por un partido para la Presidencia, otro distinto para el Senado nacional, uno diferente para el Senado por el distrito electoral, otro para la Cámara de Diputados y otro para el Parlamento Andino.

La campaña continuará en las próximas semanas en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de facilitar que más electores puedan conocer el procedimiento antes del día de votación, este 12 de abril.