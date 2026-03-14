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JNE culminará el 14 de marzo la inscripción definitiva de postulantes para los comicios. (Foto: Andina)
JNE culminará el 14 de marzo la inscripción definitiva de postulantes para los comicios. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el 14 de marzo es la fecha límite para la inscripción definitiva de candidaturas que participarán en las Elecciones Generales del Perú 2026, según el calendario electoral aprobado para el proceso.

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