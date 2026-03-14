El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el 14 de marzo es la fecha límite para la inscripción definitiva de candidaturas que participarán en las Elecciones Generales del Perú 2026, según el calendario electoral aprobado para el proceso.

De acuerdo con el cronograma oficial, hasta ese día deberán quedar definidas las postulaciones que competirán en los comicios, una vez concluidas las etapas de evaluación de expedientes y la resolución de recursos presentados durante el proceso.

Previamente, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 declaró inscritas las fórmulas presidenciales presentadas por 36 organizaciones políticas, las cuales continuaron su trámite conforme a las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

El calendario también señala que el 13 de marzo es la fecha límite para que el pleno del JNE resuelva las apelaciones vinculadas a tachas y exclusiones de candidaturas. Con estas decisiones se determinará qué postulaciones quedarán finalmente habilitadas para competir en las elecciones.

La resolución de estos recursos resulta clave para cerrar el proceso de inscripción y confirmar la lista definitiva de candidatos que participarán en los comicios de este año.

En las elecciones generales convocadas para el 12 de abril, más de 27 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán el país durante el periodo 2026-2031.

Durante la jornada electoral, los votantes elegirán presidente de la República, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

El proceso electoral se desarrolla en medio de un calendario que incluye diversas etapas destinadas a garantizar la legalidad y transparencia de las candidaturas que finalmente aparecerán en la cédula de votación.

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